アイ・エヌ・ジーは12月16日、「クリスマスに関するトレンド調査」の結果をもとに高校生トレンドを発表した。調査は11月8日〜22日、15歳〜18歳の男女100人を対象に行われたもの。

まず、「クリスマスの定番ソングと言えば?」と質問したところ、1位「クリスマスソング/back number」、2位「Last Christmas/Ariana Grande」、3位「All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey」、4位「ホワイトキス/鈴木鈴木」、5位「クリスマス・イブ/山下達郎」、6位「粉雪/レミオロメン」、7位「メリクリ/BoA」、8位「恋/back number」、9位「ヒロイン/back number」、10位「イルミネーション/SEKAI NO OWARI」「雪の音/GReeeeN」「恋人がサンタクロース/松任谷由実」という結果となった。

ランキングには、「back number」の楽曲が3曲ランクイン。また、「クリスマスシーズンにテレビや街中でよく聴くから」「馴染み深く、一番最初に思い浮かぶ」などの理由から昭和の名曲もいくつか挙がっている。

次に、クリスマスに過ごす相手について尋ねると、1位「恋人」、2位「友人」、3位「家族」、4位「ひとり」、5位「親戚」となった。

「恋人」を選んだ人からは、「イルミネーションを一緒に見たい」「恋人とお泊りデートをしたい」などのコメントが寄せられている。また、友人と過ごすという意見も多く、特に「友人を家に招いて一緒にパーティーをしたい」といったコメントが多数挙がっている。

クリスマスプレゼントで貰いたいものについての質問では、1位「アクセサリー・小物」、2位「コスメ・化粧品」、3位「マフラー・手袋」、4位「イヤホン・ヘッドホン」、5位「衣類」、6位「財布」、7位「お菓子」、8位「ギフトカード」、9位「時計」、10位「ゲーム」「花束」となった。

最後に、「次にくるトレンドは?」と質問したところ、食べ物「アシェットデセール」、ファッション「白湯(さゆ)メイク」が挙げられた。