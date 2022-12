インペリアル・エンタープライズは、「セイコー THE BEATLES デビューレコード LOVE ME DO 60周年記念 オフィシャルウオッチ」を、12月5日より、PREMICOオンラインショップで販売開始した。

「セイコー THE BEATLES デビューレコード LOVE ME DO 60周年記念 オフィシャルウオッチ」

1962年10月5日、ビートルズの記念すべきデビュー・シングル「LOVE ME DO」がイギリスでリリースされた。ビートルズサウンドの原点となったこの歴史的レコードの発売60周年を祝して、スペシャルな記念腕時計が誕生。

「セイコー THE BEATLES デビューレコード LOVE ME DO 60周年記念 オフィシャルウオッチ」

レコード盤に見立てた漆黒の文字盤には、ビートルズのシンボリックなモチーフをレイアウト。インデックスには1962年を起点とする年号が記され、彼らの8年にわたる栄光の軌跡が重ね合わせることができる。アップル・コア・リミテッド公認の貴重なクロノグラフモデル。

こだわりのインデックス

3つのインダイヤルは、「LOVE ME DO」のレコード、聖地リバプールの時計台、1968年のアップルレコード設立を象徴するゴールドディスクをそれぞれイメージ。

ビートルズのモチーフが細部にも

0~8時のインデックスに記された年号に合わせて、メンバー4人のシルエットなど、ビートルズの8年史のシンボリックなモチーフをあしらった。裏蓋にはビートルズのロゴとともに、限定1962点の証であるエディションナンバーが刻印される。

ビートルズのロゴがデザインされた特製記念ボックス

ビートルズのロゴがデザインされた特製記念ボックスとなっており、内側にはメンバーのフォトカードもセット。時計収納時はインテリアとして楽しむことができる。

特製記念ボックスの内側にはメンバーのフォトカードもセット

「セイコー THE BEATLES デビューレコード LOVE ME DO 60周年記念 オフィシャルウオッチ」(65,780円)は、限定1962点で、12月5日からPREMICOオンラインショップにて販売を開始した。また、商品は来年5月下旬発送予定。