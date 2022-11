花王は12月1日から順次、男性向け化粧品「UNLICS (アンリクス)」からスキンケア商品とベースメイク商品を発売する。

"HUNGRY FOR BEAUTY(欲望のままに美しく)"がコンセプト

12月1日に発売するのは、ベースメイク商品と化粧品。

「インプレスカラーウェア」(4種/各3,080円)は、肌悩みやなりたい肌の仕上がりに合わせて色を選択し、肌印象をアップさせるベースメイク商品。男性の肌の色に着目し、赤暗さや色ムラをコントロールする設計とした。程よいカバー感がありつつ、厚塗り感のない自然な仕上がりが特徴。肌の凹凸にもフィットして、なめらかに均一に仕上がるという。

カラーは、3種のパール配合でくすみを飛ばす「アップグレードブルー」、赤暗く見えがちな男性の肌をナチュラルに補正する「バーサトルベージュ」、赤みやニキビ跡をマットにぼかす「タッチアップグリーン」、ひげやクマの青さを中和する「フォギーオレンジ」の4種。

「アクアハグウォーター」(3,080円)は、乾燥し、水分量が少ない肌に潤いを与える化粧水。肌あたりが柔らかな感触で、潤うことにより透明感のあるやわらかな肌に導くという。美肌モイスチャーアシスト成分(保湿)と、ハイドロサポート成分(保湿)を配合した。リフィル(2,640円)も発売する。

2023年1月12日には、乳液と美容液のハイブリッド設計の「セラム」(5種/各3,850円)を発売する。3種の異なる高分子が肌の上でとろけるような処方で、角質層深くまで浸透する。アクアタッチヴェール(保湿)と、美肌モイスチャーアシスト成分(保湿)を配合した。アロマ精油も配合している。

皮脂によりべたつきやテカリが気になる人に向けた「セラム me 01」、うるおい不足・乾燥が気になる人向けの「セラム me 02」、もっちりした印象のハリ肌に導く「セラム me 03」、肌荒れ、ニキビを防ぐ「セラム me 04」、シミ予防したい人に向けた「セラム me 05」をラインナップする。

「ホグフォグマスク」(2,750円)は、顔全体を温かな蒸気で包むタオル状マスク。化粧水などをなじみやすくし、肌をやわらかくほぐす効果があるという。繰り返し使えるため、肌にも環境にも優しいのが特徴。

同ブランドは、美を追求するインフルエンサー・車谷セナさん、USUKEさん、翔貴さんをブランドパートナーとして迎えた。PR活動だけでなく、商品のアイデアやテスト、フィードバックと開発プロセスから協働していく。