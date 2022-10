VIVAWAVE.Co.,Ltd.が展開するMood-Narrativeメイクアップブランド「hince(ヒンス)」は10月17日より、「オードゥ パルファム」と「センティドハンドバーム」を公式オンラインストアにて発売。11月3日からは阪急うめだ本店ポップアップでも取り扱う。

「オードゥ パルファム」(各7150円)

両商品では、「MY ALLURE SPACE」をテーマに、ファッションやインテリアから着想を得た香りで展開。

静寂なアイリスの花の香りにパロサント、サンダルウッドをくわえた「01 THE SCARF」、クリーンレザーの香り「02 THE PILLOW」、イチジクとベチバーが調和した草花の香り「03 THE FLAT SHOES」、ブラックペッパーやブラックティー「04 THE SHIRTS」、シプレーウッディの香り「05 THE LAMP」の5種類を用意した。

「オードゥ パルファム」(各7,150円)は、ウッディベースの独特な香りのオードゥ パルファム。インテリアとしても使用できる繊細な曲線によるオブジェも特徴となっている。

「センティドハンドバーム」(各2,420円)は、香りが長持ちするロングラスティングセンティドフォーミュラのハンドバーム。べたつくことなく吸収されるしっとりとしたソフトベルベットバームテクスチャーが特徴となっている。

「センティドハンドバーム」(各2420円)

また、「センティドハンドバームミニデュオセット」(2,750円)も販売。「01 THE SCARF」と「03 THE FLAT SHOES」のミニサイズセットとなっている。