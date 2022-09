スターバックス コーヒー ジャパンは9月15日、「PEANUTS」との初コラボレーションの実施を発表。第1弾(9月28日〜)と第2弾(10月5日〜)に分けて、全23アイテムをスターバックス オンラインストアにて販売する。

スターバックスとPEANUTSのコラボアイテムを展開

同コラボでは、"HAPPINESS IS CONNECTING TOGETHER"(しあわせはきみとのつながり)をテーマに、ピーナッツの仲間たちがスターバックスのパートナー(従業員)として過ごしながら気付いていく"日常のしあわせ"を描いたアイテムを展開。

第1弾では、タンブラーやTシャツ、キャップなど、ライフスタイルグッズを取り揃える。

「ステンレスロゴボトルPEANUTS」(4,900円)は、オフホワイト・グリーン・ブルーの3色を用意。表面に、サイレンロゴとSTARBUCKS★PEANUTSのタグラインが入っている。裏面には"HAPPINESS IS BEING A PARTNER."のメッセージとともにグリーンエプロンを着けようとしているSNOOPYが描かれている。

「ステンレスロゴボトルPEANUTS」(4900円)

「ステンレスToGoロゴタンブラーPEANUTS」(4,900円)は、表面にサイレンロゴとSTARBUCKS★PEANUTSのタグライン、裏面に"HAPPINESS IS HAVING A CUP OF COFFEE."のメッセージとグリーンエプロンを着けたSNOOPYとウッドストックがコーヒーブレイクをしている様子が描かれている。

「ステンレスToGoロゴタンブラーPEANUTS」(4900円)

「キャンバストートバッグ PEANUTS」(4,400円)は、"HAPPINESS IS BEING A PARTNER."のメッセージとグリーンエプロンを着けたSNOOPYがカップを両手に持った様子がデザインされている。

「キャンバストートバッグ PEANUTS」(4400円)

そのほか、PEANUTSとコラボレーションしたオーバーサイズシルエットのオリジナルTシャツ「オーバーサイズTシャツ PEANUTS」(4,000円)や、「ベースボールキャップ PEANUTS」(3,600円)、「スターバックス カード ギフト オンラインストア PEANUTS」(2,550円/2,000入金済み)も販売する。

「オーバーサイズTシャツ PEANUTS」(4000円)

「ベースボールキャップ PEANUTS」(3600円)

「スターバックス カード ギフト オンラインストア PEANUTS」(2550円/2000入金済み)

第2弾では、ステンレスボトルやマグカップなどサーブウェアを中心に用意。

「ステンレスToGoロゴタンブラー PEANUTS」(4,900円)は、表面にサイレンロゴとSTARBUCKS★PEANUTSのタグライン、裏面に"HAPPINESS IS HAVING A CUP OF COFFEE." のメッセージとグリーンエプロンを着けたSNOOPYとウッドストックがコーヒーブレイクをしている様子が描かれている。

「ステンレスToGoロゴタンブラー PEANUTS」(4900円)

「ステンレスミニボトルPEANUT」(4,700円)は、表面にサイレンロゴとSTARBUCKS★PEANUTSのタグライン、裏面に"HAPPINESS IS SUPPORTING FRIENDS."のメッセージとグリーンエプロンを着けたSNOOPYが仲間たちと一緒にビバレッジを飲んでくつろいでいる様子が描かれている。

「ステンレスミニボトルPEANUT」(4700円)

そのほか、「グラスマグPEANUTS」(3,300円)や「スタッキングマグPEANUTS」(2,900円)、「カフェブランケットPEANUTS」(4,400円)、「スターバックス グリーンエプロン SNOOPY」(4,500円)、「スターバックス グリーンエプロン SNOOPY Mini」(3,300円)などを販売する。

「グラスマグPEANUTS」(3300円)

「スタッキングマグPEANUTS」(2900円)

「カフェブランケットPEANUTS」(4400円)

「スターバックス グリーンエプロン SNOOPY」(4500円)

「スターバックス グリーンエプロン SNOOPY Mini」(3300円)

(C)2022 Peanut (C)2022 Peanuts Worldwide LLC