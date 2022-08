アニヴェルセルは8月16日、「結婚式 シーン別BGMランキング」の結果を発表した。同調査は2021年1月9日~12月27日、アニヴェルセルで挙式した2,989組のカップルを対象に実施した。

フラワーシャワー編

今回は、結婚式のシーン別に「フラワーシャワー編」「入場編」「乾杯編」「ケーキ入刀編」「プロフィールムービー編」「再入場編」「手紙編」「退場編」「エンディングムービー編」に分けてBGMランキングを発表している。

フラワーシャワー編の1位は「Wedding March - 結婚行進曲-/Q;indivi」(201組)、2位は「Marry You/Bruno Mars」(83組)、3位は「鐘のみ」(45組)だった。

入場編の1位は「Marry You/Bruno Mars」(125組)、2位は「Wedding March Part.2/Q;indivi」(111組)、3位は「Just The Way You Are/Bruno Mars」(94組)だった。

入場編

乾杯編の1位は、「バンザイ ~好きでよかった~/ウルフルズ」(216組)、2位には「Ki・mi・ni・mu・chu/EXILE」(94組)と、「Kiss You/One Direction」(94組)が同率でランクインした。

乾杯編

ケーキ入刀編の1位は「Sugar/Maroon 5」(118組)、2位は「Marry you/Bruno Mars」(100組)、3位は「ベイビー・アイラブユー (English Ver.)/Che'Nelle」(76組)だった。

ケーキ入刀編

プロフィールムービー編の1位は「115万キロのフィルム/Official 髭男dism」(171組)、2位は「Million Films/コブクロ」(55組)、3位は「にじいろ/絢香」(43組)だった。

プロフィールムービー編

再入場の1位は「Beauty and the Beast「美女と野獣」より/Ariana Grande & John Legend」(206組)、2位は「A Whole New World「アラジン」より/Peabo Bryson & Regina Belle」(85組)、3位は「I LOVE .../Official 髭男dism」(60組)だった。

再入場編

手紙編の1位は「未来へ/Kiroro」(430組)、2位は「ハナミズキ/一青窈」(113組)、3位は「The Rose/Bette Midler」(98組)だった。

手紙編

退場編の1位は「君とつくる未来/ケツメイシ」(157組)、2位は「Ever Ever After/Carrie Underwood」(122組)、3位は「瞬き/back number」(83組)だった。

退場編

エンディングムービー(エンドロール)編の1位は「115万キロのフィルム/Official 髭男dism」(88組)、2位は「Wherever you are/ONE OK ROCK」(48組)、3位は「虹/菅田将暉」(31組)だった。