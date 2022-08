伊勢丹新宿店は、同店本館2階センターパーク/ステージ#2および同社のオンラインギフトサイト「MOO:D MARK by ISETAN」にて、YouTuber兼ポールダンサーで活躍しているブリアナ・ギガンテ氏とコラボレーションしたイベント「Briana Gigante at ISETAN ~やはり、世界でいちばん私がカワイイ展。~」を8月10日~8月16日の期間に開催する。

「Briana Gigante at ISETAN ~やはり、世界でいちばん私がカワイイ展。~」は、ブリアナ・ギガンテ氏と伊勢丹新宿店が提案する、形式や作法を超えた自由で楽しいネオギフトショップ。リアルでは伊勢丹新宿店の店頭、オンラインでは伊勢丹のギフトサイト「MOO:D MARK by ISETAN(ムードマーク バイ イセタン)」内で実施される。「MOO:D MARK by ISETAN」の受注販売期間は8月10日午前10時~8月16日午後8時を予定している。

「MOO:D MARK by ISETAN」で購入した方にはブリアナ氏デザインのポストカードをプレゼントするほか、ソーシャルギフトで使えるデジタルメッセージカード(無料)に同氏が手掛けたオリジナルデザインが期間限定で登場する。

コラボレーションするアイテムは、ファッションから雑貨まで幅広く、限定アイテムをはじめ全8点。

mune x Briana Gigante feat. ISETAN Briana Bari Cawaii Tshirt (SSR)6,930円 (サイズ展開:S、M、L、XL、2XL、3XL)伊勢丹新宿店・MOODMARK限定

「mune x Briana Gigante feat. ISETAN Briana Bari Cawaii Tshirt (SSR)」(6,930円)は、6.2オンスプレミアムTシャツを採用した一枚で、着こむほどに生まれる味わい深さも楽しみのひとつ。またプリント技法は今までのブリアナTシャツ同様、シルクスクリーンを採用。以前ブリアナ氏のYouTubeにも登場した“例の”職人さんが、秋田県湯沢市にて1点1点手作業でプリントを行っている。伊勢丹のショッピングバッグの柄である、マクミラン柄をデザインした特別な一品だ。

「An Coa × Briana Gigante × THE PUSH“Push On Me”」(3,575円)

「An Coa × Briana Gigante × THE PUSH“Push On Me”」(3,575円)は、手指の洗浄やリフレッシュ、公共の場でのエチケットなど、あらゆるシーンにマルチに使用できるアルコール配合のハンドスプレー。保湿成分配合で手肌を清潔に保ち、潤いを与える。イラストレーター・An Coaさんによる、ブリアナ氏の小悪魔的な魅力を繊細なアートで表現したデザイン。清潔で爽やかな香りと、無香料の2種類がセットになっている。

「わたくしの自画像(2022)フーディー」(14,960円)は、「あん時描いた自画像です。私が欲しいからパーカーにした。」とブリアナ氏がコメントを寄せるフーディー。立体的な大きめサイズとざっくりとしたサイジングが特長で、ふっくらと重厚感のある生地を採用している。プリント技法は今までのブリアナフーディ同様、シルクスクリーンを用いている。