本記事では、「和をもって尊しとなす」の意味や読み方、由来、四字熟語でどう表すかなどをご紹介します。使い方の例文や英語表現も併せて解説するので、ぜひ参考にしてください。

ここでは、「和をもって尊しとなす」の意味をご紹介します。読み方も併せて確認しておきましょう。

「和をもって尊しとなす」は2つの意味を持つ言葉です。

■和を大切にしなさい

1つ目は「和を大切にしなさい」という意味です。お互いを尊重し、認め合って協力することの大切さを表しています。怒らず争わず協力や協調することが尊いことだ、という意味です。

■話し合いを大切にしなさい

2つ目は「話し合いを大切にしなさい」という意味です。争いを避けて和を大切にするだけではなく、お互い妥協せずに納得するまで話し合うことの大切さを表しています。

自身の気持ちや感情を抑えてひたすら我慢したり、相手の気持ちや意見を無視したりすることは「和」ではありません。「和」は妥協や同調ではなく、理解しあって調和・協調するという考え方です。

「和をもって尊しとなす」は「わをもってとうとしとなす」と読みます。「和をもって貴しとなす」や「和を以て貴しとなす」と表記することもありますが意味は同じです。もともとは、「貴し」と表記されていました。

「尊し」を「貴し」と表記するときは、「わをもって『とうとし』となす」と「わをもって『たっとし』となす」の2つの読み方が存在します。

「和をもって尊しとなす」を漢字だけで表現した四字熟語もあります。

「和をもって尊しとなす」はもともと、日本書紀に漢文で書かれていました。「以和為貴」はその原文を、そのまま四字熟語としたものです。「和をもって尊しとなす」と同じ読み方、意味で使える四字熟語です。

日本書紀にある原文について、詳しくは後述します。

「和をもって尊しとなす」の漢文「以和為貴」の別表記である「用和為貴」がそのまま四字熟語になったものです。

「ようわいき」または「和を用て貴しと為す」なので「わをもってとうとしとなす」と読みます。

「和をもって尊しとなす」の類語、言い換え表現をご紹介します。

「仲よき事は美しき哉」は明治〜昭和にかけて活動していた小説家・武者小路実篤(むしゃのこうじさねあつ)が、よく色紙に書いていた言葉です。

色紙には、水彩で描いた淡い色調の野菜の絵とともに書かれることが多く、特に戦後の復興期に大変人気を博しました。

「和をもって尊しとなす」の使い方をご紹介します。次の例文を参考にしてください。

「和をもって尊しとなす」の意味や使い方がわかったところで、その由来も知っておきましょう。「和をもって尊しとなす」の由来は主に2つとされています。

1つ目は孔子の『論語』です。孔子は紀元前5世紀頃に中国で儒教を確立した人物。孔子の没後に弟子たちが孔子との対話を編纂(へんさん)した『論語』に、「礼は之(これ)和を用って貴しと為す」と記載があります。

なお儒教でいう「和」とは、秩序を重んじる「礼」において、人々が互いに打ち解けて親しくすることの大切さを説いています。

2つ目は聖徳太子が制定した憲法十七条です。憲法十七条には、役人たちが守るべき道徳的な戒めが十七カ条で記されています。憲法十七条の「和」は儒教における学問の「和」の概念を超えて、仏教の和合の精神の重要さを説いたものです。

「和をもって尊しとなす」は憲法十七条の第一条に登場します。

憲法十七条は日本書紀に全文が掲載されていて、その原文は漢文で表記されています。下記が第一条です。

「和をもって尊しとなす」は漢文で「以和爲貴」と表現されています。実際には、「以和爲貴、無忤爲宗」までが一文で、「和を大切にするのが尊いことで、逆らうこと、争いを起こさないことを根本としましょう」という意味なのです。

第一条は「上下関係にとらわれず話し合いができれば、何もかも成し遂げられるだろう」という意味の言葉で締め括られています。

「和をもって尊しとなす」を英語で表したフレーズとして、「Cherish the harmony among people.」などがあります。

「cherish」は大事にする、心に抱くという意味、「harmony」は調和、和という意味を持つ単語です。「cherish」の代わりに、おなじみの単語の「important」を使ってもいいでしょう。

The number of people you get along with will increase if you have the spirit of "Cherish the harmony among people."

(和をもって尊しとなす」の精神を持つと、仲良くなれる人の数は多くなります)

In an era that demands diversity, harmony is the most important thing.

(多様性が求められる時代に最も大切なのは、調和です)