TBS系音楽特番『音楽の日2022』(14:00～21:54)が本日16日に約8時間にわたって生放送される。1993年に活動休止した4人組バンド・男闘呼組がサプライズゲストとして出演することが同日12時に発表された。
「音楽のチカラで日本を元気に!」という願いを込めて2011年に始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今年で12年目を迎える。総合司会は、12年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める予定だったが、中居が急性虫垂炎のため入院し出演を見合わせることが16日、番組公式サイトで発表された。これを受け、安住アナと江藤愛アナウンサーの2人で進行することとなる。
今年の『音楽の日』のテーマは、「メッセージ～届けたい歌～」。新型コロナウイルスの再拡大、ウクライナ情勢･･･現実とは思えない出来事が次々と起きている2022年。そんな今だからこそ、日本、そして世界に歌のメッセージを届けたい！ 希望、愛、平和、元気、感謝、エール･･･歌に込めたたくさんのメッセージをアーティストのチカラを借りて、日本に、世界に、『音楽の日』を届ける。
『音楽の日2022』タイムテーブル
※各時間内、メドレーの出演者は50音順
■14時～
INI「Rocketeer」
EXILE「VICTORY」「Rising Sun」(中継・国立競技場)
ORANGE RANGE「上海ハニー」「Melody」(中継・沖縄)
Creepy Nuts「のびしろ」
櫻坂46「五月雨よ」(中継・国立競技場)
Novelbright「開幕宣言」
緑黄色社会「キャラクター」
【『世界に届けたい希望の歌』メドレー】
AKB48「365日の紙飛行機」
サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」
平原綾香「Jupiter」(中継・国立競技場)
FUNKY MONKEY BΛBY'S「希望の唄」(中継・国立競技場)
■15時～
AI「アルデバラン」(中継・広島)
島津亜矢「残響散歌」
DA PUMP「U.S.A.」(中継・沖縄)
DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
milet「Fly High」(中継・国立競技場)
MONGOL800 × WANIMA「愛彌々」
Little Glee Monster「ECHO」(中継・国立競技場)
【5万人の届けたい歌 カバーメドレー】
INI（尾崎匠海、高塚大夢、 藤牧京介）「天体観測」
川崎鷹也「元気を出して」
氷川きよし「愛燦燦」
■16時～
KAT-TUN「Real Face#2」「Ain't Seen Nothing Yet」
Perfume「Spinning World」
BEGIN「三線の花」(中継・沖縄)
yama「春を告げる」
優里「タイムマシン」
【「民衆の歌」大合唱】
石丸幹二・新妻聖子「民衆の歌」
【アガる！『応援ソングメドレー』】
ジャニーズWEST「Big Shot!!」(中継・国立競技場)
Sexy Zone「Sexy Zone」(中継・国立競技場)
T.M.Revolution「HOT LIMIT」
NEWS「U R not alone」(中継・国立競技場)
Hey! Say! JUMP「明日へのYELL」(中継・国立競技場)
■17時～
【サプライズゲスト】
男闘呼組「TIME ZONE」「DAYBREAK」「パズル」
EXILE「BE THE ONE」(中継・国立競技場)
King ＆ Prince「ichiban」
長渕剛「CLOSE YOUR EYES」「REBORN」
ゆず「RAKUEN」
■18時～
SixTONES「わたし」「NAVIGATOR」
Snow Man「ブラザービート」「オレンジkiss」
SEKAI NO OWARI「サザンカ」「Habit」(中継・国立競技場)
なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」
【世界に届ける日本のエンターテイメントソング】
ウマ娘 プリティーダービー「うまぴょい伝説」
影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」
串田アキラ「キン肉マン Go Fight!」
きただにひろし「ウィーアー！」(中継・沖縄)
スキマスイッチ「ボクノート」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Perfume「FLASH」
MAHO堂「おジャ魔女カーニバル!!」
Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」
■19時～
あいみょん「初恋が泣いている」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
優里「ベテルギウス」
【愛のうたメドレー】
King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」
郷ひろみ「言えないよ」(中継・国立競技場)
Tani Yuuki「W/X/Y」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
乃木坂46「君の名は希望」
日向坂46「アザトカワイイ」(中継・国立競技場)
BEGIN「恋しくて」(中継・沖縄)
MONGOL800「小さな恋のうた」
【大合唱企画】
1500人を超える中高生・小林武史「いろとりどりのあした」(中継・国立競技場)
■20時～
あいみょん「今夜このまま」
Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Two as One」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」(中継・国立競技場)
MISIA「希望のうた」(中継・長崎)
ゆず「栄光の架橋」(中継・国立競技場)
■20時～21時台
【未来に届ける歌のメッセージカバーメドレー】
石丸幹二・平原綾香「ホール・ニュー・ワールド」
ISSA「Wherever you are」(中継・沖縄)
クリス・ハート「Lemon」
島津亜矢「群青」
新妻聖子「愛をこめて花束を」
Little Glee Monster「ひこうき雲」
■21時～
MONGOL800「琉球愛歌」
矢沢永吉「ラストシーン」「チャイナタウン」「黒く塗りつぶせ」