日本でよく知られている故事成語の一つに、「木に縁りて魚を求む」という表現があります。どことなく古めかしい表現ながら、「木」「魚」という字から何となく意味は想像できるかもしれません。しかし、いざ使うとなれば、意味や使い方が合っているのか気になる人も多いでしょう。

この記事では、「木に縁りて魚を求む」の意味や由来、例文や類語表現、英語表現などを紹介します。

「木に縁りて魚を求む」とは、方法を間違えると、目的を達成できない、何も得られないことの例えです。魚を取るために木に登るような誤った方法を選択するなどの、的外れでおろかな行為を表します。

「木に縁りて魚を求む」は、「きによりてうおをもとむ」と読みます。

「木に縁りて魚を求む」の由来は、中国の故事成語です。『孟子』の「梁恵王(りょうのけいおう)・上」に掲載されている、中国の思想家である孟子(もうし)の言葉が始まりとされています。

より詳細に説明します。書によると、斉(せい)の国の王と面会した際に、中国の覇者になりたいという気持ちにあふれた彼の様子を見た孟子は、「戦争によって王になろうとするのは、『木に縁りて魚を求む(木に登って、魚を捕まえようとする)』ようなものです」と述べました。これが「木に縁りて魚を求む」として広まったのです。

前述の孟子のフレーズは、漢文では下記のように記されています。

「緣」は「縁」の旧字体で、「縁りて」は「よじ登って」と訳されます。

なおこの後、孟子は斉の王に対し、「戦争によって王になろうとするのは、不可能であるだけでなく、後々、必ず災いをもたらすことになるでしょう」と続け、武力ではなく、思いやりを持った政治の大切さを訴えました。

「木に縁りて魚を求む」という表現は、日常会話で使われる機会はそう多くありません。滅多に使わない言葉だからこそ、誤った使い方を避けられるよう、使い方を覚えておきましょう。

ここでは、「木に縁りて魚を求む」の使い方や例文を紹介します。

「木に縁りて魚を求む」は「的外れで意味がないことをする」という意味があることからもわかるように、いい意味ではありません。人に対して使うと失礼に当たることもありますので、気を付けて使いましょう。

「木に縁りて魚を求む」は上記のようにビジネスシーンでも使える表現です。

「木に縁りて魚を求む」は、そう頻繁に使われる表現ではないため、相手に意味が通じにくいこともあります。そこで、「木に縁りて魚を求む」を言い換え可能な類語も覚えておきましょう。

「見当違い」の意味は「判断や推測を誤ること」です。「彼女は見当違いな努力をしたせいか、今年も資格試験に合格できなかった」のような形で使います。

「見込み違い」は、「予想と違う結果になること」という意味以外にも、「予想の立て方を間違えること」という意味があります。後者の意味では、「木に縁りて魚を求む」と似た状況で使える表現ですので、押さえておきましょう。

例文は「いつまでもこの問題を解決できないのは、見込み違いの方法ばかりをとっているからだろう」などです。

氷を叩いても火を起こすことはできないことから、目的に合った方法でなければ、苦労しても目的を達成できないことの例えです。また、見当違いの無謀な望みという意味もあります。

敲氷求火(こうひょうきゅうか)という四字熟語もあります。

畑で蛤を得ることはできないように、見当違いなこと、不可能であることを望むこと、という意味です。

「木に縁りて魚を求む」を英語で直訳すると、下記のような表現となります。

・to look for fish by climbing a tree

ただし、「木に縁りて魚を求む」の英語表現としてはあまり使われていないようです。「木に縁りて魚を求む」と同じような意味でよく使われる表現について見ていきましょう。

・to ask the impossible

(無茶な要求をする)

・Look not for musk in a dog's kennel

(犬小屋の中にジャコウを見つけようとするな)