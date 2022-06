I am left in limbo because he doesn't reply intentionally. (彼が故意に返事をしないので、私は蛇の生殺しです。)

Since they don't know the proposal will be accepted or not, they are half-killing a snake now.

(提案が受け入れられるかどうかわからないので、彼らは蛇の生殺し状態です)