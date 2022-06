この記事では「仰々しい」の意味や使い方、類語などを解説します。「仰々しい」は基本的にネガティブな意味を持つ言葉ですので、使い方には注意が必要です。この機会に意味や使用法など、しっかりと把握しておきましょう。

「仰々しい」の意味

まずは「仰々しい」の基本的な意味を見ていきましょう。

「仰々しい」の読み方

「仰仰しい」とも書き、「ぎょうぎょうしい」と読みます。読み方が不確かだった人は、この機会にしっかりと覚えておきましょう。

「仰々しい」とは

「仰々しい」は、「動作や表現が大げさである」を意味する形容詞です。「仰々しい」の「仰」の字は他にも、「大げさ」を意味する言葉である「大仰(おおぎょう)」や「仰山(ぎょうさん)」などに用いられています。

「仰々しい」の語源

「仰」は「顔を上に向ける」あるいは「尊敬すべきものとして見る、あがめる」といった意味で、「天を仰(あお)ぐ」や「仰ぎ見る」、「信仰(しんこう)」「敬仰(けいぎょう)」のように使われます。

「大げさ」という意味では、室町時代の表記を見ると「業業 (げふげふ) 」「凝凝 (ぎょうぎょう) 」「希有希有 (げうげう) 」などがもともと使われており、そこから近世以降に「仰仰」が当て字として使われるようになったと考えられます。

「仰々しい」の使い方の注意点

「仰々しい」を使うときは、いくつかの注意点があります。

「仰々しい」は基本的にネガティブなニュアンス

「仰々しい」は、「話が実質以上に誇張されている」「もう少し控えめである方が望ましい」など、非難めいたニュアンスで用いられることが多い言葉となります。他人に対しては、相手の大げさな態度や誇張された物言いを指摘したり、たしなめたりする場合に多く使用します。

反対に、他人から「仰々しい」と言われたなら、自身の態度や発言が過度に大げさだったり、物事を誇張していたりなど、反省すべき点を含んだ評価だということになります。もしビジネスシーンで「仰々しい」と指摘された場合は謙虚に受け止め、改める姿勢が大切です。

堅苦しいという印象も

また、「仰々しい」には、文脈によっては「堅苦しい」「肩肘を張っている」などのニュアンスもあります。特にビジネスの場では丁寧さを重視することも多いでしょうが、丁寧過ぎて「なんだか仰々しい態度だな」「仰々しい挨拶(あいさつ)だな」などと思われないように、適切な表現を心掛けたいものです。

褒め言葉には使えない

なお時折、「仰々しい」を「派手で華やかである」や「にぎやかだ」といった意味で用いているケースも見られますが、これは間違いです。褒め言葉のつもりで「御社の新しいオフィスはとても仰々しいですね」などと言ってしまうと、相手を不快にさせてしまいかねませんので注意しましょう。

「仰々しい」の例文

次の例文を参考に、「仰々しい」を正しく使えるようになりましょう。

・彼のその仰々しい物言いは、周囲の失笑を買った

・先方からのメールは、予想外に仰々しいものだった

・面会したその役人の肩書は、滑稽なくらいに仰々しかった

・そんなささいなことで騒ぎ立てると、仰々しい人だと思われるよ

・仰々しい表現はビジネスの上ではマイナスなので、シンプルに伝えるようにしましょう

・その仰々しい態度はもうやめて、腹を割って率直に話そうじゃないか

・空港での仰々しい出迎えに、感謝の気持ちよりもむしろたじろいでしまった

「仰々しい」の類語は?

言葉の意味をより深く理解するためには、類語や言い換えを確認することも大切です。「仰々しい」にも似た意味を持つ言葉がありますので、いくつかご紹介しましょう。

大げさ(おおげさ)

「大袈裟」という表記もよく見られます。意味は、「物事を実質以上に誇張した様子、また誇張された様子」です。「大げさに騒ぎ立てるのはよくない」など、日常的にもよく使われる言葉ですので、皆さんも耳なじみがあるのではないでしょうか。

大仰(おおぎょう)

「大げさで誇大であることやその様子」を意味する言葉です。「彼女の言い方はいかにも大仰で、信用できない」といった形で使用します。

仰山(ぎょうさん)

意味は「物事や言動が大げさな様子」で、「大仰」とほぼ同様です。「仰山ある」などの形で、もう一つの意味である「数量や程度がはなはだしい様子」として使われることも多いでしょう。

誇大(こだい)

意味は「実際より大げさに考えたり言ったりすることや、その様子」です。「誇大広告」や「誇大妄想」などの形で目にすることも多い言葉でしょう。

誇張(こちょう)

意味は「実際より大げさに表現すること」です。「仰々しい」は比較的、主観的なニュアンスがありますが、「誇張」は客観的にも使われます。

大層(たいそう)

「大げさな様子」という意味があります。例えば「ささいなことを、大層に言う」のような形で使われます。また「大層らしい」は、「いかにも大げさである」を意味する形容詞です。

物々しい(ものものしい)

「重々しく厳しい、また、大げさである」を意味する形容詞です。「彼の態度は、いつにもまして物々しかった」といった形で使用します。

また、「物々しい」には「容姿や態度などが、堂々としていて威厳がある」という意味もあります。「仰々しい」とは異なり、ポジティブな場面で使われることも多い表現です。

事々しい(ことごとしい)

「ことごとしい」と読み、意味は「大げさである、物々しい」です。「会長は、事々しく挨拶を述べた」などとなります。

「仰々しい」とほぼ同様の意味を持つ言葉ですが、やや古めかしい響きもあり、現在では使われる頻度はあまり多くはないでしょう。

針小棒大(しんしょうぼうだい)

「小さい事柄を大げさに言い立てることやその様子」を意味する四字熟語です。「針のように小さいことを、棒のように大きく言う」という例えに由来しています。「その男は、針小棒大に触れ回った」などの形で使用します。

オーバー

英語「over」が日本語化した表現で、「予算オーバー」などの形で「限度を超える」という意味に用いられます。また、「その言い方はオーバーだよ」など、「大げさな様子」を表す際にも使える言葉です。

「仰々しい」の対義語

「仰々しい」の対義語を見てみましょう。「仰々しい」には、「動作や表現が大げさである」という意味がありますが、それとは反対のニュアンスを持つ言葉です。

控えめ(ひかえめ)

「遠慮がちで目立たないようにふるまうことやその様子」という意味です。「控え目」という表記もします。例文としては、「彼女の控えめな性格は、多くの人に好かれていた」などとなります。

慎ましい(つつましい)

「遠慮深くしとやかな態度である」という意味があります。「その老人の慎ましい振る舞いには、どことなく気品があった」などの使い方をします。

遠慮深い(えんりょぶかい)

「控えめ」や「慎しい」と同様、「他者に対する言動や態度がとても控えめである」ことを意味します。

「仰々しい」の英語表現と例文

「仰々しい」の英語は、「exaggerated」「pompous」などが考えられます。文脈やシチュエーションなどを考慮しつつ適切なものを選びましょう。

exaggerated

「exaggerated」は、「誇張された、大げさな、不自然な」といった意味の形容詞です。

Her statement is too exaggerated to be believed.

(彼女の話は仰々しく、信じられない)

pompous

形容詞「pompous」には、「大げさな、もったいぶった、尊大な」などの意味があります。

They use pompous language.

(彼らの言葉遣いは仰々しい)

「仰々しい」の意味を知って正しく使おう

「仰々しい」は、「動作や表現が大げさである」という意味の言葉です。

基本的に「仰々しい」にはネガティブなイメージがあります。特にビジネスシーンでは、「派手で華やかである」「にぎやかだ」など褒め言葉のつもりで使用すると大きな誤解を招きますので、使い方には注意が必要です。

また反対に、他人から自身の態度を「仰々しい」と指摘された場合には謙虚に受け止め、自らを省みる姿勢が大切です。自分の言動が実際よりも大げさでないか、あるいは堅苦しい態度をとっていないかなどを反省し、改善していきましょう。

「仰々しい」はよく見聞きする表現であるわりに、使い方が難しい言葉でもあります。皆さんもこの記事を参考に「仰々しい」という表現を正しく使いこなしてみてください。