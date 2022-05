はじめしゃちょーとあばれる君が25日、「P-Lab.」プロジェクト発表会に登場。特別なポケモンカード「いたずら好きのピチュー」について語った。

(C) 2022 Pokemon. (C) 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

最新エンタメ情報を続々配信中!チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi