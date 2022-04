ヒルトン東京お台場は5月12日、「Free!-the Final Stroke-"Good Luck on your journey" Special course & dessert buffet」(8,500円)を2Fレストラン「グリロジー バー&グリル」で開始する。

Free!-the Final Stroke-"Good Luck on your journey" Special course & dessert buffet

「Free!」は、2013年7月に放送を開始したTVアニメシリーズ。今回は、『劇場版 Free!-the Final Stroke-』の公開を記念して、「Free!」シリーズをイメージしたスペシャルコースとビュッフェを提供する。来場者には、特典として、オリジナルリーフレット(全1種)を1枚プレゼント。会場では、今回のコラボレーションにあわせて、音楽・加藤達也氏が選んだ楽曲を会場BGMとして使用する。

『劇場版 Free!-the Final Stroke-』

期間中、前半と後半ではキャラクターが一部変わり、デザートビュッフェのメニューも変更する。キャラクターをイメージしたカクテルも追加で注文可能。オリジナルグッズも販売する。

前半・後半とも、料理メニュー3品、スイーツビュッフェ7品を用意。

前半・後半とも料理は共通。「鯖とバジルトマトのキッシュ」「カリフラワーパンナコッタとグリーンピースのブルーテ、タピオカあごだしゼリー」「アスパラガスのメドレー 海老のバタフライ帆立貝のパンシアード 金箔を添えて」を用意する。

スイーツビュッフェは、「桜舞いおちる思い出のプールで~桜風味のホワイトチョコムース~」「Anniversary cookie~For the Team~」「七瀬 遙(パンナコッタ、ブルーキュラソーのジュレ、レモンのジュレ、マンゴー)」「松岡 凛(赤いフルーツのマリネ、マスカルポーネクリーム)」「橘 真琴(ほうじ茶のブランマンジェ、抹茶寒天、あんこ)」「葉月 渚&竜ケ崎 怜(ブルーベリーカップケーキレモンジャム、フレッシュブルーベリー)」「桐嶋 夏也&芹沢 尚(アーモンドタルト、マンゴームース、水色のショコラ飾り、アラザン)」を用意する。

「桜舞いおちる思い出のプールで~桜風味のホワイトチョコムース~」

「七瀬 遙(パンナコッタ、ブルーキュラソーのジュレ、レモンのジュレ、マンゴー)」

後半のスイーツビュッフェは、「始まりと旅立ちの海で~深青のグラサージュ仕上げココナッツムース~」「Anniversary cookie~For the Team~」「七瀬 遙(パンナコッタ、ブルーキュラソーのジュレ、レモンのジュレ、マンゴー)」「松岡 凛(赤いフルーツのマリネ、マスカルポーネクリーム)」「桐嶋 郁弥(ダマンドピスターシュのタルトにグリオットムース)」「山崎 宗介(タルトショコラ、ピスターシュシャンティ)」「椎名 旭&遠野 日和(タルトレットショコラ、オレンジクリーム&コンポート、シャンティ、ライムゼスト)」。

「始まりと旅立ちの海で~深青のグラサージュ仕上げココナッツムース~」

「山崎 宗介(タルトショコラ、ピスターシュシャンティ)」

描き下ろしメンバー5人に合わせたノンアルコールのカクテル(各1,400円)も用意する。注文したドリンクと同じメンバーのコースターを1杯につき1枚プレゼント。前半・後半とデザインは変更する。

描き下ろしメンバー5人に合わせたノンアルコールのカクテル

クリアファイルやアクリルカード、ポストカードなどのオリジナルグッズも販売。会場のほか、オンラインショップでも取り扱う。

オリジナルグッズ

前半は、5月12日~6月12日に開催。先行抽選は、4月13日の18:00~4月18日の23:59まで、一般先着は、4月30日の12:00~5月8日の23:59まで。後半は、6月13日~7月15日に開催。先行抽選は5月17日の18:00~5月22日の23:59まで、一般先着は6月3日の12:00~6月9日の23:59まで受付。

(C)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2021