9人組グローバルガールズグループNiziUが出演する、PUMAの新WEBムービー「NEW STYLE, NEW U. #PUMA_ATSUZOKO.」ロングバージョンが9日に公開された。
（オススメ動画）
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