「Z会プログラミングシリーズ」、Amazonギフト券が当たるキャンペーン

Z会は現在、同社の通信教育「Z会プログラミングシリーズ」の小学生向け講座において、抽選でAmazonギフト券が当たるキャンペーンを開催している。キャンペーン期間は2022年3月11日まで。

「Z会プログラミングシリーズ」Amazonギフト券抽選プレゼントキャンペーン

同キャンペーンは、期間中、小学生向けプログラミング通信教育「Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション」または「Z会プログラミング講座 with LEGO Education」を申し込んだ上、講座で使用するキットを購入した人を対象に、抽選で1人に5万円分、20人に1万円分のAmazonギフト券をプレゼントする。

また、「キット代1万引きキャンペーン」も実施しているほか、2月28日までに「Z会プログラミングシリーズ」を申し込んだ人全員に、「Z会オリジナル定規付きふせん」を贈呈するキャンペーンも行っている。詳細は同社Webサイトまで。

「Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション」スタンダード1は、新小学1年生～4年生推奨。小学生に必要なプログラミングの力を身につけながら、プログラミングと学校で学んだ知識を使って課題の解決に挑戦。将来に役立つ力を養う。

「Z会プログラミング講座 with LEGO Education」基礎編・標準編は、新小学3年生～6年生推奨。レゴブロックによる精緻なロボットの組み立てを通し、プログラミングスキルだけでなく物を動かす機構や仕組みも習得。工学的なモノづくりに役立つ力を育むという。