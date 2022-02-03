ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは、加熱式たばこ専用デバイス「glo Hyper+ ウィンター・エディション」を2月7日より、全国のgloストアとglo&VELOオフィシャルオンラインショップにて、数量限定で発売する。
同商品は、「冒険心をブースト」をコンセプトとした今冬限定デザイン。スノーボードシーンで活躍するアーティストであるTappy(吉川拓哉)氏とKazuhiro Aihara(相原一博)氏がそれぞれデザインを手がけたという。
Tappy氏が手掛けた「glo Hyper+ Winter Edition Black(グロー・ハイパー・プラス・ウィンター・エディション・ブラック)」は、黄色と青を前面に押し出したデザインでスノーボードの「冒険心」を、Kazuhiro Aihara氏が手掛けた「glo Hyper+ Winter Edition Blue(グロー・ハイパー・プラス・ウィンター・エディション・ブルー)」は、ゲレンデ、雪、青空をモチーフにした青と白を基調としたデザインでスノーボードの「フリースタイル」を表現したという。
なお、「glo(Hyper+ ウィンター・エディション」を購入した人の中から抽選で、スノーゴーグル「AXE AX800-SPC VI」やスマートウォッチ「Venu Sq Music Black/Rose Gold」、ハンドヘルドカメラ「HACRAY POMi Pocket Gimbal」などが当たるキャンペーンも実施する。