2022年6月発送予定「S.H.MonsterArts ラドン (2021) -第2形態-」(4,950円/税込)

『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』より、「ラドン (2021) -第2形態-」がS.H.MonsterArtsに登場。「S.H.MonsterArts ラドン (2021) -第2形態-」(4,950円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「S.H.MonsterArts ラドン (2021) -第2形態-」は、『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』にて怪獣デザインを担当した山森英司氏による監修のもと立体化。グラデーションの効いた彩色や頭部の細かな造形など劇中イメージに沿って再現した。全幅約260mmと迫力のある翼は複数分割が施されており、自由度の高い可動が楽しめる。さらに、ラドンの無彩色ミニフィギュアが8体付属。ワイヤー支柱により劇中の密度のある群れ感を再現できる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.