ビデオリサーチは2日、12月28日～1月1日の主な特番の番組視聴率を発表した(関東地区)。
数字は（個人/世帯）
■12月28日
・『年忘れ特大さんま御殿 お久しぶり有名人集結 超豪華な今年の顔SP』(日テレ、18:00～)4.2％/7.5％、(19:00～)6.5％/11.0％
・『SASUKE2021 NINJA WARRIOR』(TBS、18:00～)4.2％/7.3％、(19:00～）6.5％/10.0％
■12月29日
・『99.9-刑事専門弁護士- 完全新作SP』(TBS、21:00～)8.1％/13.9％
■12月30日
・『ぐるナイ ゴチ大精算3時間半SP・2部』(日テレ、20:00～)5.3％/8.1％、(21:51～)7.0％/11.5％
・『アメトーーーーーーーーーーーク! 最長!5時間40分SP』(テレ朝、18:00～)5.9％/9.5％、(19:00～)6.6％/10.2％
・『第63回輝く!日本レコード大賞』(TBS、17:30～)5.3％/9.1％、(19:00～)7.8％/12.0％
■12月31日
・『笑って年越したい! 笑う大晦日』(日テレ、18:30～)5.1％/7.2％、(21:00～)3.5％/5.6％
・『ザワつく!大晦日 一茂良純ちさ子の会』(テレ朝、18:00～)7.7％/12.1％、(20:00～)5.4％/9.3％
■1月1日
・『元日から夜ふかし』(日テレ、21:00～)7.0％/11.0％
・『芸能人格付けチェック! 2022お正月スペシャル』(テレ朝、17:00～)7.3％/11.6％、(18:00～)13.1％/20.1％
・『相棒season20 元日スペシャル』(テレ朝、21:00～)8.3％/14.5％