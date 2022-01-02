ソニー生命保険は12月15日、「47都道府県別生活意識調査」の結果を発表した。調査は10月27日～11月5日、全国の20歳～59歳の男女4,700名(各都道府県100名)を対象にインターネットで行われた。

47都道府県 自慢の自県出身の芸能人

各都道府県の在住者に、自慢の自県出身の芸能人を聞いたところ、北海道では「大泉洋さん」、宮城県では「サンドウィッチマン」、秋田県では「佐々木希さん」、栃木県では「U字工事」、埼玉県では「佐藤健さん」、富山県では「柴田理恵さん」、石川県では「浜辺美波さん」、岐阜県では「綾野剛さん」、静岡県では「広瀬すずさん」、滋賀県では「西川貴教さん」、大阪府では「岡田准一さん」、兵庫県では「北川景子さん」、奈良県では「堂本剛さん」、岡山県では「千鳥」、広島県では「有吉弘行さん」「綾瀬はるかさん」、徳島県では「米津玄師さん」、福岡県では「タモリさん」、長崎県では「福山雅治さん」、沖縄県では「新垣結衣さん」といった芸能人が、それぞれの出身地で1位に。

47都道府県 自慢の自県出身のスポーツ選手

また、自慢の自県出身のスポーツ選手については、岩手県では「大谷翔平さん」、宮城県では「羽生結弦さん」、埼玉県では「石川遼さん」、東京都では「池江璃花子さん」、富山県では「八村塁さん」、山梨県では「平野美宇さん」、静岡県では「伊藤美誠さん」、愛知県では「浅田真央さん」、滋賀県では「大橋悠依さん」、兵庫県では「田中将大さん」、岡山県では「渋野日向子さん」、山口県では「石川佳純さん」、香川県では「桃田賢斗さん」、長崎県では「内村航平さん」、熊本県では「村上宗隆さん」、鹿児島県では「大迫勇也さん」が、それぞれの出身地で1位となった。