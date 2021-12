中学英語の段階で学ぶ「アバウト」という英単語には、さまざまな意味があります。しかし、「アバウト」という言葉を正しく使い分けられているという人は少ないのではないでしょうか。「アバウト」は、もともと英語ですが、日本語でも日常的に使われる表現です。

本記事では、「アバウト」の英語、日本語それぞれの意味や使い方を例文とともに解説します。

英語の「アバウト」の意味

中学英語で登場する「アバウト」という単語は、幅広い意味で使われる言葉です。英語ではどのような意味を持っているのかきちんと覚えているでしょうか。

ここでは、「アバウト」の代表的な英語の意味について解説します。

~について

「アバウト」は、「~について・~に関して・~の」といった意味で使用されることが多く、話題にしているものが何なのかを表す場合に用いられます。例文をみてみましょう。

・He talked about the zoo. (彼は動物園について話した) ・a book about animal (動物に関する本)

だいたい〇〇

「アバウト」は「だいたい・およそ・約」の意味でも使われます。数字と一緒に使うことが多く、距離や時間などを表すシーンでよく耳にするでしょう。「about 9:00」と表現すれば、「大体9時」という意味になります。

・He is about the same age.(彼はだいたい同じ年齢だ) ・“Is the work done?" “Just about."(仕事は終わったの?/だいたい終わりました。)

従事する

「アバウト」は「従事する・~する」という意味もあります。「set about 〇〇」とすると、「〇〇に取り掛かる」という表現になります。

・I've set about the work. (今仕事に従事している) ・What are you about? (何をしているの?)

ほぼ・およそ(口語的)」

「アバウト」が会話の中で用いられる場合は、「だいたい・およそ・ほぼ」の意味を表します。「almost」と同じような意味で使われることも多く、呼びかけのシーンで使われます。

・Hey, dinner is about ready. (そろそろ夕飯の時間だよ。) ・about time you got up. (そろそろ起きる時間だよ。)

日本語の「アバウト」の意味

日本語における「アバウト」は、いい加減なさまや大まかな様子を表す際に使用され、英語の「およそ・だいたい」といった意味と似ています。

日本語での「アバウト」は適当な人や雑な様子を表現する際に使用することが多く、英語のほかの意味で使うことはほとんどありません。

「アバウト」の類語

日本語における「アバウト」の類語としては、あまり正確ではないという意味で「おおざっぱ」「大まか」などの表現があります。

「アバウト」を使った例文

「アバウト」を英語で使うときは悪い意味を含まないことが多いですが、日本語で使う場合はネガティブなニュアンスで表現されることが多いです。

「アバウトな性格」は「おおざっぱで雑な性格」と言い換えることができますし、「アバウトな仕事」というと「適当な仕事っぷり」をイメージさせられます。

・あの人はアバウトな人だから仕事を任せたくない ・アバウトなチェックだから食べ物を持ち込んでもバレない

このように、日本語で「アバウト」はいい加減で雑な様子といったネガティブなニュアンスをもつ表現となり、英語での意味とは異なるので注意して使用しましょう。

「アバウト」は日本語でもよく使われる言葉!

「アバウト」という言葉は、英語においては幅広い意味を持つ単語ですが、日本語で使う場合は「大雑把な」「いい加減な」「雑な」といった意味で表現されます。

「アバウト」は、日本語では基本的にネガティブなニュアンスで使われる言葉ですので、使うシーンには注意しましょう。