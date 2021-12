早退とは、学校や会社を定刻より早く退出することです。

社会人であれば、会社が定める時間まで働くことは義務です。しかし、体調不良や家庭の事情でやむを得ず早退しなければならないときもあるでしょう。

本記事では、早退の定義について解説します。また、早退時の給料事情や早退が認められる理由、口頭やメールでの伝え方もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

早退とは、学校や会社を定刻より早く退出することです。「早引き(はやびき)」や「早引け(はやびけ)」などといわれることもあります。

労働関連法規では早退の定義は記載されていません。そのため、早退する時間についても明確に定義されていません。

早退と似た言葉に、遅刻や欠勤があります。それぞれの意味の違いもみておきましょう。

遅刻とは、定められた時刻に遅れることです。待ち合わせや始業時間に遅れるときに「遅刻する」というような使い方をします。

欠勤は、会社に出勤するべき日に出ないこと、または勤めを休むことを意味する言葉です。「体調不良で欠勤する」というような使い方をします。

中には「早退すると減給されるのか?」と気になる人もいるでしょう。ここでは、早退に関する法律を解説します。

早退したときの賃金の支払いについては、労働基準法第24条に「賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とあるため、基本的に全額払いが原則です。

しかし、ノーワーク・ノーペイの原則も知っておく必要があります。例えば、早退によって1日の労働時間のうち1時間しか仕事をしなかった場合は、企業側は早退した時間分の賃金を支払う義務は発生しません。

このノーワーク・ノーペイの原則は雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。また、早退のみならず、遅刻や欠勤の場合も同様です。

早退や遅刻、欠勤があった場合にノーワーク・ノーペイの原則を適用するためには、「どのくらいの時間なのか」「減給方法」、「〇分前までに連絡」、「事前申請の有無」など、就業規則に記載しておく必要があります。

ただし、企業側が減給額を決定する際は労働基準法に抵触しない範囲に抑えなければなりません。労働基準法第91条では次のような内容が明記されています。

例えば、月給20万円、1日の平均賃金が約6,666円の人の場合、給料は以下のように計算することができます。

ここでは、会社に認められる早退理由について確認しましょう。

どんなに気をつけている人でも体調が悪くなるときがあります。通勤中や勤務中に体調不良になってしまう場合もあるでしょう。

体調不良のまま仕事を続けても、「効率が落ちる」「注意散漫になってミスをする」「同僚に感染させてしまう」などのリスクもあります。体調が悪いときは無理をせず、体を休めることも大切です。

急な体調不良や持病を治療するための通院は、早退が認められやすい理由のひとつです。病院の診療時間は平日の朝から夕方までしか受付していないことが多く、早退しないと通院できないこともあります。

早退が認められる家庭の事情はいくつかあります。

特に、家族の体調不良は自分の体調不良と同様に、早退が認められやすいといえます。

役所の受付時間は、平日9:00から17:00までとなっているケースが多く、早退しなければ諸々の手続きができません。また、銀行も同様に早く閉まってしまうため、早退が認められやすいです。

早退が認められるその他の事情としては、以下のようなものが挙げられます。

自宅の設備点検や工事、修理などは緊急性が高いため、会社にきちんと説明すれば早退が認められるでしょう。

早退を口頭やメールで伝えるときに注意すべき点がいくつかあるので、みていきましょう。

会社で早退したいとき、ます相談するのは「上司」です。上司と直接話すのは気まずいからといって、同僚や後輩に伝えるのは避けましょう。

■伝えるタイミング

早退したいと上司に伝えるにあたって、タイミングに気をつけないと悪い印象を与えてしまう可能性があります。急な体調不良でどうしようもないとき以外は、以下のようなタイミングで伝えましょう。

忙しいときは上司も集中して気が張っている可能性があります。また、食事中は避けるよう配慮することも大切です。

■口頭で伝える場合

口頭で伝えるときは、以下の例を参考にしてみましょう。

「今日は帰ります」と直接的に伝えるのではなく、あくまでも「許可がほしい」というニュアンスで伝えることが大切です。

メールでの伝え方は、以下の例文を参考にするといいでしょう。

メールで伝えるときは、「体調不良の内容」「業務の引き継ぎ内容」をできるだけ簡潔にまとめて、最後に「謝罪のひとこと」を添えて送りましょう。

上司に伝えて会社を早退した後は、理由に伴った行動を心がけてください。体調不良が理由で早退したにもかかわらず、ショッピングや外食に出かけるのはよくありません。また、SNSでその日の出来事を投稿するのも避けましょう。

次の出勤日では、上司や同僚にお詫びと感謝の気持ちを伝えます。特に、業務を引き継いでもらった同僚には丁寧にお礼をしてください。

顧客との約束を欠席した場合は、メールでも構いませんので関係者に対してお詫びのメッセージを送りましょう。

早退は英語ではどう表現するのでしょうか。以下に例文を記載するので、必要に応じて活用してください。

I'm sorry,〇〇. I haven't been feeling well since a while ago. May I leave early today?

(〇〇さん、申し訳ありません。先ほどから具合が悪いので、今日は早退させていただいてもよろしいでしょうか?)