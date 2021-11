2022年6月発送予定「S.H.MonsterArts ヘドラ 50周年特別記念セット」(19,800円/税込)

「S.H.MonsterArts ヘドラ 50周年特別記念セット」は、「劇場公開50周年」を記念した、成長期・飛行期・水中棲息期の3形態を同梱した超豪華仕様。3形態共に瞳にクリアパーツを採用し、赤く光る不気味な眼光を劇中再現している。

成長期は全高約170mmというボリューム感を誇り、全身の毒々しいメタリックグレーカラーや背部のビビットな模様と相まって圧倒的な迫力を演出。飛行期も劇中イメージに沿って、成長期と同等の全長約175mmというボリューム感で立体化。腹部などの細かなディテールも徹底再現した。

水中台座が付属し、水中棲息期の頭部を装着させることで、水中からヘドラが顔をのぞかせる印象的なシーンも再現可能。

TM & (C) TOHO CO., LTD.