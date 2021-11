「言行一致(げんこういっち)」という四字熟語は、ビジネスシーンで使われることの多い言葉です。日常会話ではあまり聞き慣れないため、意味を正確に理解できていないという人もいるでしょう。

この記事では「言行一致」について、読み方や意味、類語や対義語をまとめました。また、さまざまなシーンにおける使い方を例文とあわせて紹介します。

言行一致(げんこういっち)の意味とは

言行一致(げんこういっち)は、言葉や主張していることと実際の行動が一致する様子を表す言葉です。「矛盾がない様子」といった意味があります。

「言行」は、「言葉と行動」という意味を持ち、それらが「一致」しているという四字熟語の構成です。「言行」と「一致」は単体で熟語として使われることもあり、それぞれの言葉からも意味を読み取ることができます。

「言行一致」と「言行不一致」の違い

言行一致と似た言葉として「言行不一致」という言葉があります。

言行不一致は言行一致と逆の意味をもち、行っていることや主張と実際の行動が異なっていることを表す言葉です。

ただし、言行一致と反対の意味を表現する際には「言行一致していない」と表すこともありますので覚えておきましょう。

言行一致の読みや意味を覚えておきましょう

言行一致の類語

言行一致と置き換えが可能な類語をいくつか紹介します。

有言実行(ゆうげんじっこう)

「有言実行(ゆうげんじっこう)」は、言葉にしたことを実行するという意味の言葉で、言行一致と似た意味として使うことができます。

・ 彼は有言実行して志望校に見事合格した ・ 約束したことは有言実行するべきだ ・ 私の座右の銘は有言実行です ・ 有言実行を積み重ねることによって信頼を獲得する

「有言実行」はポジティブなニュアンスで使われることの多い言葉です。人を賞賛する際にはもちろんのこと、自身の意思表明や座右の銘として用いるケースもあります。ビジネスシーン以外でも、日常会話などで活用しやすい言葉でしょう。

看板に偽りなし

「看板に偽りなし」という表現も言行一致と近い意味で使われる言葉のひとつです。実際の状況と公言していることが一致している様子を意味します。

・ 近所に味自慢のラーメン屋があるが看板に偽りなしだった ・ 彼の売りは仕事の正確さだと聞いたが、実際に依頼してみると看板に偽りなしだった ・ 品揃えが自慢の店に行ってみたが看板に偽りなしだった

有言実行と同様に、こちらもポジティブなニュアンスで使われることが多い言葉です。

言行一致の対義語

言行一致の対義語を紹介します。

羊頭狗肉(ようとうくにく)

「羊頭狗肉(ようとうくにく)」は、見せかけのみで、内容が伴っていないことを表す言葉です。言ったことと行動、もしくは外見と内面が伴っていない場合に使用されます。

・ 話題になっている割には羊頭狗肉でつまらなかった ・ タイトルがあまりにも立派すぎて羊頭狗肉にならないか心配だ ・ プライドの割に実績がないと羊頭狗肉と言われてしまう

言行一致がポジティブな意味として使われるのに対し、「羊頭狗肉」はネガティブなニュアンスで使われます。そのため、ビジネスシーンなどで使用する際には注意が必要です。

言行一致の使い方と例文

言行一致はさまざまなシーンで活用できる言葉です。ここでは、例文を交えながら言行一致の使い方を紹介していきます。

人に対して使う場合

言行一致は、誰かを褒める時にも使うことができます。

・ 彼は言行一致で見事に目標を達成した ・ 言行一致のためにはさらなる努力をする必要がある ・ 言行一致で彼は見事に志望校に合格した ・ 彼は言行一致しないことが多いので信用できない

一方で、「言行一致しない」という形でネガティブな意味の表現も可能な言葉です。ただし人に対して使う場合には、その人を否定する表現になってしまうため注意しましょう。

自分に対して使う場合

言行一致は自分に対して使うこともできます。特にビジネスシーンで使用する場合は、意思表明などに多く使われる言葉といえます。

・ 言行一致のために売り上げ目標達成を目指します ・ 言行一致のために、今後さらなる努力を重ねていきます ・ 言行一致しない人と思われないよう、発言には責任を持つようにしたい ・ 言行一致を目指して目標は慎重に立てるようにしている

その他の使い方

言行一致という言葉は、否定形も合わせるとさまざまなシーンで使用できる言葉です。類語とあわせて活用することで、表現の幅を増やすことができるでしょう。

・ 言行一致していなければ信用を勝ち取ることはできない ・ 言行一致する取り組みを目指すべきだ

言行一致を使いこなせるようになりましょう

言行一致の英語表現

言行一致の英語表現は「consistency of speech and action」です。直訳すると、話したことと行動が一致しているという意味になります。

他にも、「She is the man of her word.」と表現する場合は、「彼女は言行一致な人だ」と訳すことができます。

言行一致の英語表現も覚えておきましょう

言行一致を正しく理解して使いこなしましょう

言行一致は、言っていることや主張と行動が一致していることを表す言葉です。ビジネスシーンに限らず、日常会話でも活用しやすい表現といえます。

言行一致には類語や対義語がいくつかありますので、あわせて把握しておくと、より表現の幅を広げることができるでしょう。この記事で紹介した例文も参考にして、ぜひ役立ててみてください。