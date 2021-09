「ポイントカードありますか? 」「ありません」「レジ袋いりますか? 」「いりません」レジでの店員さんとのやりとりって、なんとなく定型文になっていること、多いですよね。

ニューヨーク在住のかなり―さん(@canneryjp)は、スーパーでの支払いの際、なかなか店員さんとの会話が嚙み合わず……。

日系スーパーで支払いする時にアメリカ人店員さんに「現金ですか?」と日本語で聞かれたので「カードです」と答えたんだけど、その後も何度も「現金ですか?」と聞かれたので「いやだからカードです」って言ったら「違う違う!Im asking how are you?」。日本語勉強する気を喪失させてしまったかも。

(@canneryjpより引用)