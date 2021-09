舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』より富田麻帆、相羽あいなのビジュアルが公開された。

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は、 2021年10・11月に東京・明治座にて上演される。2021年4月より日本テレビにて放送されたテレビアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」が、アニメ版声優陣、そして元宝塚歌劇団宙組トップスターの凰稀かなめを迎えての舞台化される。今回、徳川暁子役・富田麻帆、上野志津子役・相羽あいなのビジュアルが公開された。

(C) 擾乱製作委員会