「やぶさかでない」は「~する努力を惜しまない」や「喜んで~する」という意味の言葉です。「仕方なくする」という誤った意味で使っている方が多いので、正しく使えるようにしましょう。

本記事では、やぶさかでないの使い方や語源、類語などについて、くわしく解説します。

やぶさかでないの意味

やぶさかでないは「~する努力を惜しまない」や「喜んで~する」という意味の言葉です。漢字で表記すると「吝かでない」になります。

文化庁が発表した「やぶさかでないについて尋ねた国語に関する世論調査」によると、やぶさかでないを「仕方なく~する」という誤った意味で捉えている人の割合が多くなっています。

喜んでする : 33.8%

仕方なくする : 43.7%

「やぶさか」は「行動や判断に踏み切れない様子」を表す言葉です。それを打ち消す「~ない」の形になっているため、「行動や判断に躊躇しない=喜んでする」という意味になります。

しかし、多くの人は打ち消しの「~ない」を否定的な意味あいに解釈して「仕方なくする」の意味に誤解していると考えられています。

■やぶさかでないの語源

「やぶさか」は平安時代の言葉で、「物惜しみする」という意味を持つ動詞「やふさがる」が語源とされています。また、「けちである」という意味の形容詞「やふさし」も語源といわれています。

鎌倉時代以降は「やふさがる」や「やふさし」などの表現はみられなくなり、「やふさ」に接尾語「か」が付いた「やふさか」が使われるようになりました。これが時間の経過とともに「やぶさか」になったとされています。

■「やぶさかでない」と「まんざらでもない」の違い

「まんざらでもない」は「まったくだめというわけではない」や「かなりよい」という意味の言葉です。漢字で表記すると「満更でもない」になります。

「満更」は副詞なので意味はありません。否定的な表現のあとに打ち消しの言葉を伴って、否定的な意味をやわらげたり、肯定したりする気持ちを表します。そのため、「悪くない」とストレートに伝えられないようなときに使うのが基本です。

彼はテーマパークなど行きたくないといっていたが、実際に行ってみるとまんざらでもない様子だった

なお、「やぶさかではない」は「~する努力を惜しまない」や「喜んでする」という意味の言葉なので、「いい」や「悪い」などの気持ちは表しません。一方、「まんざらでもない」は「~する」という行動を伴いません。

やぶさかでないの使い方

やぶさかでないはビジネスシーンでも違和感なく使えます。ただし、「仕方なく~する」という誤った意味で認識され始めているので、誤解されないように注意する必要があります。

なお、目上の人にやぶさかでないを使う場合は、敬語表現の「やぶさかではありません」や「やぶさかではございません」を使いましょう。

やぶさかでないの例文

やぶさかでないの例文を紹介します。

「そのアイデアを実行するのは、やぶさかでない」 「長年の取り引きがある御社からのお申し出なら、ご協力するのはやぶさかではありません」

やぶさかでないの類語

やぶさかでないの類語を紹介します。

■快諾する

「快諾」は「依頼や申し入れを快く承諾する」という意味がある言葉です。ビジネスシーンでは、目上の人が依頼を聞き入れたことに対して感謝の気持ちを表す場合などに「ご快諾」として使います。

「父に温泉旅行を提案したら快諾していたよ」 「先日の件、ご快諾いただきありがとうございます」

■積極的

「積極的」は「物事を進んでするさま」という意味の言葉です。「喜んでする」と同じく前向きな意味あいがあるため、やぶさかでないの類語として使えます。

「温泉旅行に行くために積極的に情報を調べた」 「その案件には積極的に取り組みたい」

やぶさかでないの反対語

やぶさかでないの反対語を紹介します。

■不本意

「不本意」は「自分の本当の望みや気持ちとは違うこと」などを意味する言葉です。

「不本意ながら参加した」

■消極的

「消極的」には「自分から進んで物事をしないさま」という意味があります。

「彼は新しい仕事に消極的だ」

やぶさかでないの英語表現

やぶさかでないの英語表現を2つ紹介します。

■ be happy to~



「 be happy to~」には「喜んで~したい」という意味があります。

・I will be happy to participation in the project

プロジェクトに参加するのはやぶさかでない

■ would like to~



「would like to~」には「~したいと思う」という意味があります。

・I would like to take your suggestion

あなたの提案を受けるのはやぶさかではありません

やぶさかでないの英語表現には「be happy to~」や「would like to~」などがあります

やぶさかでないは誤用しやすいので注意!

やぶさかでないは「~する努力を惜しまない」や「喜んでする」という意味の言葉です。「仕方なくする」の意味で使うと誤用になるので注意してください。この機会に正しい意味と類語や敬語表現などを覚えて、ビジネスシーンでもスムーズにやぶさかでないを使えるようにしましょう。

参考文献 文化庁「文化庁広報誌 ぶんかる言葉のQ&A 007」