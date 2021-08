「迅速な対応ありがとうございました」「迅速な対応をお願いします」など、「迅速な対応」はビジネスシーンでよく使われる表現です。しかし、意味を正しく理解していないと、誤った使い方をしてしまうこともあります。また、取引先や上司に対して使う場合に、敬語としての使い方を間違いやすい表現です。

この記事では、「迅速な対応」の意味や敬語としての使い方、具体的な使用例などを紹介します。類語や英語表現についてもまとめたので覚えておきましょう。

「迅速な対応」という表現は、ビジネスメールなどでよく使われる表現です。

「素早い様子」を表している「迅速な」と、「周囲の状況に合わせて行うこと」という意味がある「対応」を組み合わせています。

「迅速な対応」は、敬語表現ではありません。尊敬語として「迅速な対応」を使う場合には、「対応」に尊敬の気持ちを表す接頭辞「ご」を付けて、「迅速なご対応」に言い換えましょう。

目上の人や上司に敬語を使う場合、誤った使い方をして失礼になってしまうことがあります。「迅速な」は形容動詞であり、この場合は「ご」を付けて使用しない表現です。つまり「迅速な対応」を「ご迅速なご対応」と表現してしまうと、敬語として間違っていることになります。

「ご迅速なご対応」など誤った敬語表現をすると、目上の人に対して教養のない人という印象を与えてしまうことにもなりますので、適切な表現である「迅速なご対応」を使いましょう。

「迅速な対応」をビジネスで使う場合には、謙譲語と組み合わせて使われることもよくあります。

例えば、「迅速な対応をしていただき」「迅速に対応していただき」「迅速にご対応いただき」などの表現に言い換えるのが、謙譲語としては適切です。謙譲語の場合も「迅速」には「ご」を付けないのが一般的ですので、気を付けましょう。

「迅速な対応」はビジネスシーンでよく使われますので、使い方を覚えておくと便利です。そこで、「迅速な対応」の具体的な使用例をみていきましょう。

ビジネスで相手が素早く対応してくれた状況で、「迅速な対応」はお礼の言葉とともに使われることがよくあります。「お礼申し上げます」「感謝申し上げます」など、お礼の言葉と一緒に述べるといいでしょう。

「迅速な対応」は、自らの行動を表すために使われることも多い言葉です。これから行う行動を素早く行うという決意表明をする場合に、「迅速な対応」が使われます。

「迅速な対応」は、相手に依頼する場合にもよく使われる表現です。期限が迫っている場合や期限が過ぎている場合など、急いでいる時に多く用いられます。

「迅速な対応」には、似たような状況で使われる類語表現がいくつかあります。「迅速な対応」の言い換え例として、比較しながらみていきましょう。

「早急な」には、「非常に急いで」という意味があります。「素早く」を意味する「迅速な」と意味が似ており、使われる状況もほとんど同じで、そのまま言い換えられます。

「早速」は「すぐに行うこと」、「素早い」は「行動が非常に早い」という意味があります。どちらも「迅速な」と似た意味がありますが、ややカジュアルな表現です。普段の会話で使う場合には、「早速の対応」や「素早い対応」とする方が、かしこまり過ぎず適していることがあります。

「早々に」には「早いうちに」という意味です。「早々にご対応」という場合には「くださり」や「いただき」などの敬語表現と組み合わせます。「迅速な対応」をそのまま言い換えはできませんが、似たような状況で使われる表現です。

「至急」とは、「大急ぎで」という意味がある言葉です。「迅速な対応」よりも急いでいる度合いが大きい場合に用いられますが、急いで対応が求められる点は共通しています。かなり急いで対応してほしい場合には、「至急ご対応ください」に言い換えましょう。

仕事などで英語を使う機会があるなら、「迅速な対応」の英語表現も押さえておきましょう。ここでは、「迅速な対応」と一緒に用いられることが多い感謝を述べる際の英語表現について紹介していきます。

「迅速な対応」を英語表現する場合、「素早い」を意味する「quick」や迅速なという意味がある「prompt」に「対応」を意味する「response」を組み合わせることが多いです。

「迅速な対応ありがとうございます」など、「迅速な対応」は感謝の言葉とともに用いられることがよくあります。下記のような「感謝申し上げます」を意味する表現がビジネスシーンでよく使われますので覚えておきましょう。

・thank you for

・I appreciate

・I wish to express my appreciation for