「他力本願(たりきほんがん)」とは「人に頼りきること」だと思っている人が多いかもしれません。しかし、「他力本願」は仏教由来の言葉で、本来の意味は少し異なります。ビジネスなどで使う機会もある言葉だからこそ、正しい意味を理解した上で活用したいですよね。

この記事では、「他力本願」の意味や語源、使い方や類語・英語表現などを紹介します。

「他力本願(たりきほんがん)」は、「自分の努力で何とかするのではなく、他人が自分のために何かをしてくれることに期待をかけること」という意味で使われる言葉です。

「他力本願」の「他力」の意味は「他人からの手助け」で、「本願」には「本来の願い」という意味があります。この2種類の熟語が組み合わせられ、「他力本願」になりました。

「他力本願」はもともと仏教用語でした。「自らの修行による功徳によって悟りを得るのでなく、阿弥陀仏の本願で救済されること」を意味する言葉です。

浄土教の言葉で、鎌倉時代の総量である親鸞(しんらん)は、「他力といふは如来の本願力(ほんがんりき)なり」という言葉を残しました。これには「救済は阿弥陀仏(あみだぶつ)の慈悲の働きによってもたられる」という意味があります。

現在使われている「他力本願」は、もともとの意味とは異なります。仏教用語として使われていた「他力本願」の誤用表現が定着して、現在の「自分の努力ではなく他人が自分のために何かしてくれることに期待する」という意味で使われるようになりました。

日常的に使われるのは後者の意味であることがほとんどです。

「他力本願」という言葉は、使われる状況によって意味が異なりますので、使い方には注意しましょう。ここでは一般的な使い方と仏教用語としての使い方とに分けて、「他力本願」の使い方を紹介します。

上記の例文のように、「他力本願」は自分の力より他人の力をあてにする場合に使われます。

仏教用語として「他力本願」を使う場合、一般に浸透している「他力本願」の意味とは少し異なる点に注意して使いましょう。

「他力本願」はネガティブな意味で使われることが多い言葉なので、状況によっては別の言葉に言い換えることが望ましいです。そこで、「他力本願」と似た意味を持つ類語を紹介します。

「人任せ」には「自分以外の人に任せきりにすること」という意味があります。現在使われている「他力本願」と同じ意味で使われる言葉ですので、そのまま言い換え可能です。

「丸投げ」とは、「本来自分が担当すべき業務をそのままほかの人に任せること」という意味がある言葉です。ビジネスで「他力本願」が使われる場合と状況が同じであり、上記の例文のように言い換えられます。

「一任」は「物ごとの処理や決定などすべてを任せること」という意味がある言葉です。「他力本願」な相手を非難するようなニュアンスを避けたい場合に「一任」を使って表現します。

「責任放棄」は「自分では何も行うことなく、他人の行動に任せること」という意味を持つ言葉です。人任せの度合いが「他力本願」より強い状況で、よく使われます。

「神風主義」とは「自分で何もすることなく、他人の行動に任せきりにすること」という意味があります。元寇(げんこう)の際に吹いて日本を勝利に導いた激しい風を表す「神風」が由来の言葉です。「他力本願」と同じ意味として使われ、言い換えられます。

「無責任」には「責任を自覚しないこと」という意味があります。「他力本願」と似た状況で使われる言葉として覚えておきましょう。

「おんぶに抱っこ」は「他人に頼りきりな様子」を表します。「他力本願」と似たような状況でよく使われる表現です。

「自力作善」も仏教由来の言葉です。「自力作善」には「自分の力で善を成し遂げようとすること」「一人の力で善を成し遂げられると思うこと」などの意味があります。

仏教においては正しくないあり方とされており、阿弥陀仏に任せる「他力本願」とは対照的な意味の言葉です。

メールや会話などで英語を使う機会があるなら、「他力本願」の英語表現も押さえておきましょう。ここでは、「他力本願」の代表的な英語表現を紹介します。

・salvation through the benevolence of Amitabha(他力本願)