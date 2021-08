伊豆箱根鉄道は、劇場版『ラブライブ! サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』の公開を記念したラッピング電車「Over the Rainbow号」(7502編成)について、9月20日をもって運行を終了すると発表した。9月1日から「ありがとう Over the Rainbow号」ヘッドマークを取り付けて運行する。

「Over the Rainbow号」(7502編成)

(C)2019 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!ムービー

「ありがとう Over the Rainbow号」ヘッドマーク

ラッピング電車「Over the Rainbow号」は、劇場版『ラブライブ! サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』の公開を記念し、劇場版のメインビジュアルをラッピングした電車の第3弾として、2018年12月から運行されてきた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を考慮し、当初の運行終了予定日から期間を延長していたが、車両検査の都合もあり、9月20日をもって運行を終了することとなった。

運行終了にともない、9月1~20日に「ありがとう Over the Rainbow号」ヘッドマークを7502編成(3両編成)に取り付けて運行する。駿豆線三島~修善寺間で1日2~10往復程度の運行を予定しているが、状況により変更・中止する場合があるとのこと。