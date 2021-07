人気アニメ『NARUTO-ナルト-』の劇場版シリーズ全11作品が16日より、dTVにて一挙配信される。

同作は、『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて約15年にわたり連載された人気マンガが原作。イタズラ三昧の毎日を送る忍者学校の超問題児・ナルトが、ある事件をきっかけに里一番の忍を目指し度重なる試練に挑んでいくというストーリーだ。

今回配信開始となるのは、バトルから、心温まるキャラクター同士の絆まで、見る人を楽しませてくれる『NARUTO-ナルト-』の劇場版シリーズ全11作品。劇場版第1作目となる『劇場版 NARUTO-ナルト- 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!!』(04年)をはじめ、ASIAN KUNG-FU GENERATIONが主題歌を担当した『ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-』(12年)、ナルトの息子・ボルトが活躍する『BORUTO-NARUTO THE MOVIE-』(15年)など、見どころ満載の作品がラインナップされている。また、劇場版のほか、TVシリーズの『NARUTO -ナルト-』や『NARUTO -ナルト-疾風伝』も配信中。

■『NARUTO-ナルト-』劇場版シリーズ全11作品

・『劇場版NARUTO-ナルト- 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!!』(04年)

・『劇場版NARUTO-ナルト- 大激突!幻の地底遺跡だってばよ』(05年)

・『劇場版NARUTO-ナルト- 大興奮!みかづき島のアニマル騒動だってばよ』(06年)

・『劇場版NARUTO-ナルト- 疾風伝』(07年)

・『劇場版NARUTO-ナルト- 疾風伝 絆』(08年)

・『劇場版NARUTO-ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者』(09年)

・『劇場版NARUTO-ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』(10年)

・『劇場版NARUTO‐ナルト‐ ブラッド・プリズン』(11年)

・『ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-』(12年)

・『THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』(14年)

・『BORUTO -NARUTO THE MOVIE-』(15年)