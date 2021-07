6月28日に、ワールドラグビーより発表された東京2020オリンピック競技大会・ラグビーの対戦組み合わせを受けて、競技スケジュールが発表された。

詳細は以下の通り。

日時: 2021年7月26日 9:00 - 12:00

会場: 東京スタジアム

男子予選ラウンド - プールB フィジー vs 日本

男子予選ラウンド - プールB 英国 vs カナダ

男子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs 大韓民国

男子予選ラウンド - プールA オーストラリア vs アルゼンチン

男子予選ラウンド - プールC 南アフリカ vs アイルランド

男子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs ケニア



日時: 2021年7月26日 16:30 - 19:30

会場: 東京スタジアム

男子予選ラウンド - プールB 英国 vs 日本

男子予選ラウンド - プールB フィジー vs カナダ

男子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs アルゼンチン

男子予選ラウンド - プールA オーストラリア vs 大韓民国

男子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs アイルランド

男子予選ラウンド - プールC 南アフリカ vs ケニア



日時: 2021年7月27日 9:00 - 12:00

会場: 東京スタジアム

男子予選ラウンド - プールB カナダ vs 日本

男子予選ラウンド - プールB フィジー vs 英国

男子予選ラウンド - プールA アルゼンチン vs 大韓民国

男子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs オーストラリア

男子予選ラウンド - プールC ケニア vs アイルランド

男子予選ラウンド - プールC 南アフリカ vs アメリカ合衆国



日時: 2021年7月27日 16:30 - 19:30

会場: 東京スタジアム

男子9-12位決定戦(2試合)

男子準々決勝(4試合)



日時: 2021年7月28日 9:00 - 12:00

会場: 東京スタジアム

男子11-12位決定戦

男子9-10位決定戦

男子5-8位決定戦(2試合)

男子準決勝(2試合)



日時: 2021年7月28日 16:30 - 19:00

会場: 東京スタジアム

男子7-8位決定戦

男子5-6位決定戦

男子3位決定戦

男子決勝

男子表彰式



日時: 2021年7月29日 9:00 - 12:00

会場: 東京スタジアム

女子予選ラウンド - プールB フランス vs フィジー

女子予選ラウンド - プールB カナダ vs ブラジル

女子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs 中国

女子予選ラウンド - プールC オーストラリア vs 日本

女子予選ラウンド - プールA ROC* vs 英国

女子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs ケニア

*IOC news story(英語)



日時: 2021年7月29日 16:30 - 19:30

会場: 東京スタジアム

女子予選ラウンド - プールB カナダ vs フィジー

女子予選ラウンド - プールB フランス vs ブラジル

女子予選ラウンド - プールC オーストラリア vs 中国

女子予選ラウンド - プールC アメリカ合衆国 vs 日本

女子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs 英国

女子予選ラウンド - プールA ROC* vs ケニア

*IOC news story(英語)



日時: 2021年7月30日 9:00 - 12:00

会場: 東京スタジアム

女子予選ラウンド - プールB フィジー vs ブラジル

女子予選ラウンド - プールB カナダ vs フランス

女子予選ラウンド - プールC 中国 vs 日本

女子予選ラウンド - プールC オーストラリア vs アメリカ合衆国

女子予選ラウンド - プールA 英国 vs ケニア

女子予選ラウンド - プールA ニュージーランド vs ROC*

*IOC news story(英語)



日時: 2021年7月30日 16:30 - 19:30

会場: 東京スタジアム

女子9-12位決定戦(2試合)

女子準々決勝(4試合)



日時: 2021年7月31日 9:00 - 12:00

会場: 東京スタジアム

女子11-12位決定戦

女子9-10位決定戦

女子5-8位決定戦(2試合)

女子準決勝(2試合)



日時: 2021年7月31日 16:30 - 19:00

会場: 東京スタジアム

女子7-8位決定戦

女子5-6位決定戦

女子3位決定戦

女子決勝

女子表彰式