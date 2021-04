BS日テレでは、映画『ボヘミアン・ラプソディ ライブ・エイド完全版』を、6月6日(20:00~22:54)に、日本語字幕版・本編ノーカット放送する。

今回は、Blu-ray 特典にしかなかったライブ・エイド映像、「We Will Rock You」「Crazy Little Thing Called Love」の2曲を特別編集バージョンとして世界初放送。

さらに、映画『ボヘミアン・ラプソディ』グッズがあたるプレゼントキャンペーンも実施する。詳細は番組サイトで後日発表される。

2018 Twentieth Century Fox Film Corporation, Monarchy Enterprises S.a.r.l. and TSG

Entertainment Finance LLC in all other territories. All rights reserved.