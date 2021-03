スターバックス コーヒー ジャパンは、1996年に東京・銀座で日本一号店を開業してから今年で25周年。スターバックス日本上陸25周年 スペシャル限定グッズの第1弾を4月14日、全国の「スターバックス」店舗(一部店舗を除く)とオンラインストアで発売する。4月14日のみ購入制限あり、1人1商品につき1個まで。なくなり次第終了。

第1弾では、25周年のロゴに加え、グリーンのエプロンやマグカップ、フラペチーノにベアリスタと、スターバックスにまつわるさまざまなモチーフが描かれたタンブラーやマグなど18アイテムが登場する。第2弾、第3弾でも、それぞれコンセプトの異なるラインナップで登場予定。

このほか同社では4月14日~8月末、「The Power of Coffee. The Power of Connection.」をテーマに「ルーツであるコーヒーとつながる」「地域・地元とつながる」「サステナブルな未来とつながる」の3つのフェーズに分けて、アニバーサリー企画を展開する。