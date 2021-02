メディアミックスプロジェクト『D4DJ』よりスマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』やTVアニメ『D4DJ First Mix』のオリジナル商品が全国のローソン店舗(ナチュラルローソン・ローソンストア100・一部店舗を除く)及びLoppi・HMV&BOOKS online限定で登場する。

今回のキャンペーンでは、ローソンの店内放送にて、「愛本りんく(CV.西尾夕香)」による店内放送を実施する。さらに、ローソン店頭・Loppi・HMV&BOOKS online限定で『D4DJ Groovy Mix』のオリジナル商品を、数量限定で発売。そして、Loppi・HMV&BOOKS online限定で『D4DJ』関連オリジナル商品の予約受付がスタートしている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C)Lawson, Inc.