嵐がこれまでにリリースした音楽映像作品・17作が、1月21日発表の「オリコン週間映像ランキング」でTOP50にランクインした(オリコン調べ・集計期間1月11日~1月17日)。

昨年末に活動休止した後も、過去作品の売上を伸ばし続けている嵐。昨年9月に発売された20周年記念ライブ映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』は、DVDが0.3万枚、BDが0.2万枚、合計売上0.5万枚で週間ランキング3位に、一昨年10月に発売された20周年記念ビデオ・クリップ集『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』も合計売上0.1万枚で8位にランクインした。

嵐の音楽映像作品全24作のうち、上記2作品含む17作がTOP50入りし、先週記録した16作を上回る結果となった。

また、同日付「オリコン週間DVDランキング」では、嵐の映像作品合計14作品(音楽映像作品以外の『C×D×G no ARASHI! Vol.1』、『C×D×G no ARASHI! Vol.2』を含む)がTOP100入りし、先週記録した「合計13作品がTOP100入り」を上回った。「オリコン週間BDランキング」においても、音楽映像作品7作品がTOP100入りしている。