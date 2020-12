Ploom Shop 渋谷店は12月19日の1日限定で、ブランド「BlackEyePatch(ブラック アイ パッチ)」と、JT の「Ploom(プルーム)」ブランドがコラボレーションした『BlackEyePatch x Ploom Collaboration POP-UP SHOP』を開催する。

「BlackEyePatch(ブラック アイ パッチ)」と、JT の「Ploom」ブランドがコラボしたアイテムを販売

「BlackEyePatch(ブラック アイ パッチ)」は、アパレルだけでなくアートショーの企画など多様なプロジェクトを展開し、東京のストリートシーンで注目を集めているブランド。

今回開催するPOP-UP SHOPでは、湯島天満宮、柴又帝釈天、千社札など、伝統的な仕事を手掛ける江戸文字の書家・橘右之吉氏が描いた"黒眼帯"の文字をデザインした「Ploom S 2.0 キット by BlackEyePatch(ブラック/ホワイト )」(各カラーとも3,980円)と「Ploom TECH+ with キット by BlackEyePatch(ブラック)」(3,980円)を販売する。

そのほか、「BlackEyePatch KAMON HOODIE」(1万9,800円)、「BlackEyePatch KAMON DECK」(1万3,200円)、「BlackEyePatch KAMON KINCHAKU」(6,600円)といった同デザインのBEPアイテムも展開する。また、橘右之吉氏による文字入れを受け付ける機会も設ける。

POP-UP SHOP開催時間は11:00~21:00。入店は完全予約制(先着順販売)で、予約はサイト「BlackEyePatch x Ploom Collaboration POP-UP SHOP」のフォームから受け付ける。定員に達し次第、受付は終了。1人につき、入店可能時間は最大20分間。当日会場では、写真付きの身分証明証が必要となる。

なお、一部商品は、12月19日の13:30 から、CLUB JT オンラインショップにて数量限定で発売する。

※価格はすべて税込