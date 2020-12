ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)にて「D4DJ×ゲーマーズフェア」を開催することが発表された。

「D4DJ×ゲーマーズフェア」は、12月11日から2021年2月14日まで開催する。開催期間中、ゲーマーズ店舗またはオンラインショップにて『D4DJ』関連商品(書籍・CDを含む)を購入するとトレーディングカードゲーム「Reバース for you」「D4DJ」PRカードやトートバッグがプレゼントされる。また、『BanG Dream!』&『D4DJ』Store限定商品も一部ゲーマーズ店舗にて販売。

(C)bushiroad All Rights Reserved.(C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved