隣で寝ている人の寝言に驚いたという経験はないだろうか。TikTokでは___negoto___さんが投稿している「激しすぎる旦那の寝言」に注目が集まっている。

投稿されている寝言は40以上

■旦那の「寝言」を投稿する___negoto___さん

___negoto___さんはTikTokやInstagramへ「旦那のねごと」を投稿中。そのすべてが旦那さんの寝言の録音で、あまりにはっきりと、しかし意味不明な言葉を喋る寝言に「笑える」「聞いてると元気になれる」をコメントが集まる。

寝言の内容は様々。一例を紹介しよう。

「怪獣が出たんだよ。から揚げが食べたい。怪獣に食べられたいないな~」

「わあ~、松ぼっくりオバケだねぇ。松ぼっくりオバケだよ。怖いな~誰かに言わないと大変なことになるぞ……松ぼっくりオバケは有名だから、怖くて。大変だあ~誰かに言わないと……早く言わないと……う~わぁ~」

「うん、今度ね。もう困った困った~こまどり姉妹!」

怪獣や松ぼっくりオバケと少年が見るような夢でも見ているのだろうか。一方で「こまどり姉妹」と昭和のギャグも飛び出す。しかしこれは序の口。寝言の中で複数の役を演じることもある。

「行くよ(手を叩く)、並んでるからみんな、ね。ハイ! おはようございます! ピヨツ! お願いします! よし、頑張ろう。頑張れピッチャー……(オナラ爆発)」

「あ、お前俺のトッペルゲンガーかよ。トッペルゲンガーかぁ……う●こばっかり食べて! だめ!」

「うーーーーーーん、うっうっうーん。ご満悦でしょうか? イエスゥ!」

実際に聞いてみないと想像は難しいかもしれないが、高い声や低い声、声の高さを変えてまるで一人芝居のような寝言を言っている。

■旦那の寝言が激しい理由は?

一体なぜこんなに寝言が激しいのか、投稿した___negoto___さんに話を聞いてみた。

--旦那さんの寝言はいつから?

「旦那曰く、幼少期から寝言が凄かったそうです。子どもの時は、2段ベットで寝てたのに、朝起きてたら玄関で寝てたことが一度あったそうです。交際を始めてすぐ、寝言のことをカミングアウトしてきました! そこから、録音をし始めました」

--しっかり喋っていますが、夢の内容を旦那さんは覚えているんですか?

「旦那は何も覚えていないそうです。夢と寝言もリンクしてない。と言ってました!」

--旦那さんの寝ている時の様子は?

「よく、う●こ。と言います! 1日に寝ててオナラの数が尋常じゃないです(笑)」

隣で喋られるとうるさくないのだろうかとも思うが、___negoto___さんは録音した寝言を旦那さんと聞き返して楽しんでいるそうだ。旦那さんの寝言はレパートリーも多く、歌を歌ったり英語を話したりすることもある。

「直接今当たらんけん大丈夫ど? (プップゥ~とオナラ) Oops! I farted. But no one care my fart. Look the spaghetti, I wanna be the spaghetti, grow.(訳 : おっと! 屁が出た! でも、誰も俺の屁を気にせんやろ。見てスパゲッティこいつになりたい!!) 」

日本語から急に流暢な英語へと移行。オナラをかまし、誰も俺の屁を気にしないだろと英語で話しながらスパゲッティになりたいと語りだす。一体脳の中では何が起きているのだろう。

「だめ、だめだめ。ステイホーム、家で。分かった? でも神戸に……あ、じゃ~あ、豆腐。だめ? 豆腐店に行きたい」

時には時事性のある寝言も。ステイホームで神戸は諦めるも、豆腐店を勧め出す謎の展開に。一体どんな夢だったのか内容が気になるところだ。

■最高に面白かった寝言は?

___negoto___さんにお気に入りの寝言を聞いてみると、Instagramに投稿している9番と28番の寝言とのこと。

9番の寝言はこちら。

「これマシンガンじゃないの。これマシンガンだよ! マシンガンで撃ったりする。痛たたたた……あぁ~痛たたた。ああ~だめだ。……はぁはぁ、良かった~」

この寝言に対して___negoto___さんは、「死んだと思ったら生きとんかい」とコメントを添えて投稿している。

間の取り方が役者並の寝言はクオリティが高い

28番の寝言はこちら。

「よろしくお願いします。いや~だめですねぇ。(高めの声で)よろしくお願いします!! だめです。じゃあ、(低めの声で)よろしくお願いします……だめです。じゃあ豆腐あげるんで、選んでくだちゃい。豆腐か、チョコレートか、う●こ!……う●こですね」

旦那さんの寝言によく登場する「う●こ」。なぜ豆腐とチョコレートとの3択を迫るのか謎だが、相手もう●こを選ぶという展開に「う●こ選ぶんかい」と___negoto___さんも突っ込みを入れていた。

この他にも「旦那のねごと」はTikTokやInstagramで投稿されている。思わず笑ってしまいそうになる寝言の数々を一度聞いてみてはいかがだろうか。