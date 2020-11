日本トイザらスは、「ブラックフライデー」セール第二弾を全国のトイザらス、ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンランストアにて開催。玩具・子ども用品を対象に、大幅割引価格で提供する。

全国のトイザらス、ベビーザらス店舗では、11月20日~11月26日の7日間、知育玩具、ロボット玩具、ぬいぐるみ、自転車など、700点以上の商品を特別割引価格で提供する「ブラックフライデー」セールを開催する。

「トイザらス ブラックフライデー おたのしみ袋 (おとこのこ/おんなのこ)」 各3,499円

毎年人気の「トイザらス ブラックフライデー おたのしみ袋 (おとこのこ/おんなのこ) 各3,499円(1万2,000円以上相当)」が登場するほか、「トイ・ストーリー おでかけフレンズ 各種987円(70%オフ)」、「トイザらス限定 マイファーストスクーター (ブルー/ピンク) 各2,237円(60%オフ)」、「トイザらス限定カラー WHO are YOU? ファミリー バニー 2,997円(50%オフ)」など、50%オフ以上のお買い得商品がそろうという。開催期間中は、店内に「ブラックフライデー」セール対象商品を集積した売り場を設置するとともに、売り場全体に対象商品を配置するとのこと。

対象となる玩具の一例

また、トイザらス・ベビーザらス オンラインストアでは、11月19日18時00分~11月26日23時59分の7日間と6時間、特設ページにて同セールを開催。店舗と同様の対象商品に加えて、オンラインストア限定の「ブラックフライデー」セール対象商品を約400点用意するとのこと。

※価格は全て税込