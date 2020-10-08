ニッポン放送は8日、9月7日から9月13日に行われたラジオ聴取率調査(ビデオリサーチ調べ・12歳～69歳男女対象 ※首都圏ラジオ聴取率調査)の結果を発表。ニッポン放送が、12歳～69歳男女、週平均で首位を獲得した。

佐久間宣行氏

『ニッポン放送ショウアップナイター』(月曜～日曜平均)が同時間帯単独首位を獲得したほか、『オードリーのオールナイトニッポン』や『イルカのミュージックハーモニー』なども全局中同時間帯で単独首位を獲得した。『オードリーのオールナイトニッポン』は16年2月度調査以来、27回連続の単独首位獲得となる。

全局中同時間帯で単独首位(個人全体:12歳～69歳・男女)を獲得した番組は以下の通り。

■『テレフォン人生相談』(月曜～金曜 午前11時～11時20分 ※5曜日平均) 1.2%

■『イルカのミュージックハーモニー』(毎週日曜 午前7時～8時30分) 0.9%

■『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜 深夜1時～3時) 0.8%

■『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜 深夜1時～3時) 0.6%

■『BOUSAI LIGHT HOUSE』(毎週木曜 夜9時20分～40分) 0.4%

■『鶴光の噂のゴールデンリクエスト』(13日(日) 夜8時15分～9時20分) 0.4%

■『ソード アート・オンエア―』(毎週火曜 夜9時20分～9時40分) 0.3%

■『乃木坂46のオールナイトニッポン』(毎週水曜 深夜1時～3時) 0.3%

■『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜 深夜3時～4時30分) 0.2%

