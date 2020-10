『バンドリ!』プロジェクトより『月刊ブシロード』にて連載中の『RAiSe! The story of my music』の単行本2巻「RAiSe! The story of my music VOLUME.02」が11月7日に発売される。

「RAiSe! The story of my music VOLUME.02」

『RAiSe! The story of my music』は、『バンドリ!』アニメ2nd Seasonにも登場し、第三のリアルバンドとしても活躍するRAISE A SUILENを描いた作品。アニメでは語りきれない5人の素顔や結成秘話を描いたコミカライズとなっている。第2巻の発売は11月7日。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.