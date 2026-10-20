タワマンで何不自由なく暮らす専業主婦・ちはる。しかし夫は単身赴任となり、幼稚園に通う息子はかわいいけれどワガママで鬱陶しい。この結婚、失敗だったかも――
そんな心によぎったのは、幼稚園で顔を合わせるイケメンパパの姿。育児や家事の面倒は人任せ。もっとお姫様らしくいられる場所、ないならつくればいい! ちはるのやりたい放題が幕を開ける!?
DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『いただきママ～他人の××は蜜の味～』(作画：まんだ林檎、原作：照琅)より一部をご紹介します。
2話(2)
次回、続きます。
お姫様ママのやりたい放題、その結末は…
▶『いただきママ～他人の××は蜜の味～』を一気読み
『いただきママ～他人の××は蜜の味～』(作画：まんだ林檎、原作：照琅/DPNブックス)
「ちぃはお姫様なんだもん」タワマンで何不自由なく暮らす専業主婦・ちはる。しかし夫は単身赴任となり、幼稚園に通う息子はかわいいけれどワガママで鬱陶しい。この結婚、失敗だったかも――そんな心によぎったのは、幼稚園で顔を合わせるイケメンパパの姿。「あら……、これ、いいんじゃない?」 よそのパパさんにベッドで気持ちよくしてもらって、育児や家事の面倒は人任せ。もっとお姫様らしくいられる場所、ないならつくればいい! ちはるのやりたい放題が幕を開ける!?
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(C)まんだ林檎・照琅/DPNブックス