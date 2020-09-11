日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(12日14:55～22:54)で放送される「ジャニーズシャッフルメドレー」の組み合わせが11日、発表された。

『THE MUSIC DAY』

今回は、カラオケNo.1ソングメドレーをテーマに、総勢10組のジャニーズグループが登場。各グループがシャッフルして、メドレーを披露する。

■ジャニーズシャッフルメドレーPart1

・「Love so sweet」（嵐）…村上信五、伊野尾慧、北山宏光、重岡大毅、平野紫耀

・「ええじゃないか」（ジャニーズWEST）…岡田准一、小山慶一郎、八乙女光、千賀健永、マリウス葉

・「ウィークエンダー」（Hey! Say! JUMP）…加藤シゲアキ、丸山隆平、中島健人、桐山照史、岸優太

・「Sexy Zone」（Sexy Zone）…三宅健、大倉忠義、中島裕翔、宮田俊哉、神山智洋

・「ギンギラギンにさりげなく」（近藤真彦）…井ノ原快彦、横山裕、薮宏太、藤ヶ谷太輔、佐藤勝利

・「Real Face」（KAT-TUN）…森田剛、櫻井翔、永瀬廉

・「宙船」(TOKIO）…Part1出演者全員

■ジャニーズシャッフルメドレーPart2

・「ズッコケ男道」（関ジャニ∞）…長野博、中丸雄一、山田涼介、横尾渉、濵田崇裕

・「愛のかたまり」（KinKi Kids）…坂本昌行、大野智

・「Darling」（V6）…相葉雅紀、安田章大、髙木雄也、藤井流星、髙橋海人

・「Everybody Go」（Kis-My-Ft2）…亀梨和也、有岡大貴、小瀧望、神宮寺勇太

・「シンデレラガール」（King ＆ Prince）…松本潤、知念侑李、玉森裕太、菊池風磨

・「チャンカパーナ」（NEWS）…二宮和也、上田竜也、二階堂高嗣、中間淳太

・「世界に一つだけの花」（SMAP）…Part2出演者全員