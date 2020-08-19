フジテレビ系列の北海道文化放送(UHB)が、YouTube「UHB北海道文化放送非公式チャンネル」で『ABOUT 27H YOUTUBE LIVE』と題し、22日14時から23日17時頃まで、約27時間の生配信を実施する。

『ABOUT 27H YOUTUBE LIVE』

UHB非公式チャンネルは、昨年10月に開設。あくまで“非公式”チャンネルとして、アナウンサーたちが競馬予想や野球独立リーグのトライアウト挑戦など、趣味・特技に全力で取り組む動画を配信している。

今回の生配信は、総合司会を柴田平美、千須和侑里子、田辺桃菜、石野智子の4人の女性アナウンサーが担当し、同局のアナウンサー全員が参加。さらに、元MLB選手、スポーツ界のレジェンドなどのゲストを迎える。

主な企画は、アナウンサーによるマラソン、競馬予想、北海道食材を使った料理企画、独立リーグ「美唄ブラックダイヤモンズ」座談会、女子アナ女子会など。

今年は、フジ系列恒例の『FNS27時間テレビ』が新型コロナウイルスの影響で中止となったが、日本テレビ系『24時間テレビ』の裏で独自の27時間生企画を展開することになる。

主な企画は、以下のとおり。

【第1部】22日14:00～

・大盛況!?オープニングセレモニー

・福本義久アナのノーチャリティマラソン!?応援歌も!?

・桃八番屋の競馬予想

・女子アナメイク企画

・生「ももゆりの時間」（田辺桃菜、千須和侑里子）

・八木隆太郎アナ、石井祐里枝アナ道産食材で全員の料理！！

・サマージャンボ宝くじ！目指せ7億円！（加藤寛、田辺桃菜、千須和侑里子、江上太悟郎）

・元MLBスペシャルゲスト登場！（福本義久、石野智子、江上太悟郎、建山義紀）

・あす開催！「札幌記念」加藤寛アナ全頭解説 with 津田照之、田辺桃菜

【第2部】22日21:30頃～

・福本義久アナのノーチャリティマラソン!?応援歌も!?

・スポーツ界のレジェンド「折茂武彦」さん登場！（中村剛大）

・目指せ7億！サマージャンボ当選発表！（加藤寛、田辺桃菜、千須和侑里子、江上太悟郎）

・男子アナが女子大生と本気でデート!?女子アナ完全ダメ出し

・女子アナ女子会

・元日本代表＆コンサ戦士！吉原宏太×廣岡俊光コーナー

・真夜中の怖～い話…

・深夜の音楽会「おやすみゆりこ」

【第3部】23日7:00頃～

・福本義久のノーチャリティマラソン

・朝の体操！踊るアナウンサー× EverZOne

・「みんテレ」MCが朝番組！？廣岡俊光、千須和侑里子「みんなの非公式テレビ」

・ベテラン男性アナ4人で「僕らの時代」

・八木隆太郎、石井祐里枝が作る朝食、昼食は！？

・福本義久×美唄ブラックダイヤモンズ！オフトーーーク！

・女子アナメイク企画

・廣岡俊光、石野智子、河合竜二のYouTube版「コンサラボ」！？

【第4部】23日12:00頃～

・八木隆太郎アナの十八番料理が登場！？昼食タイム

・「チャレTニスト」発表！

・みんなで競馬！WIN５挑戦！札幌記念！

・感動するかわらかない、グランドフィナーレ！