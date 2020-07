社会人になると、これまでの日常生活ではほとんど目にする機会のなかった言葉に頻繁に遭遇します。「ご査収」という言葉はその筆頭に来るであろう言葉の一つです。文脈からなんとなく「こんな意味だろう」と思っていても、いざ使う場面になれば「お客様に使っても大丈夫だろうか?」「『ご査収ください』というメールには、どう返すといいのだろう?」と不安になったりしませんか?

本記事では「ご査収」の意味と適切な使い方、不適切な使い方や言い換えを、文例も交えながら基礎から解説します。英文レターでの表現も記載していますので、参考にしてください。

最初に「ご査収」の基本的な意味と読み方を押さえておきましょう。

「査収」は「さしゅう」と読みます。「査」は「よく調べる」という意味で、「収」は「受け入れる・収める」という意味です。その2つを組み合わせた「査収」は、「よく調べた上で受け取ること」という意味です。

「ご査収」とは「査収」に敬語表現である「ご」を付けたものです。「ご」を付けることによって「査収」を丁寧にした表現が「ご査収」です。

ちなみに「お」も「ご」もどちらも敬語表現ですが、次に続く名詞によって使い分けられます。基本的には「査収」のように名詞が漢語の場合は「ご査収」と「ご」を付けます。「知らせ」のように和語の場合は「お知らせ」「お伝え」のように「お」を付けます。

「ご査収」の類義語には、確認することに重点を置いた「ご確認」、受け取ることに重点を置いた「お納め」「ご笑納」、受け取って読むことに重点を置いた「ご笑覧」などがあります。

「ご査収」を相手にお願いする「ご査収ください」とはどんな場面で使われるのでしょうか。場面や相手、査収する対象について整理しておきましょう。

「査収」は日常語ではなく、公的な文章の中で書き言葉として使われます。

ビジネスシーンで「ご査収」という言葉を商談や会話の中で使うと、硬い印象や過度に改まった印象を受けることがあるため、あまり好まれません。話し言葉で使う場合は、「お納めください」「ご確認ください」を使います。

「ご査収ください」は相手の行為である「査収」に丁寧語の接頭語「ご」を付けて、尊敬の意を表す敬語です。取引先やお客様、上司に対して使う表現で、自分が主語の場合は使いません。

自分を主語とするときは、「受け取る」の謙譲語である「拝受する」を使います。「受領する」「頂戴する」「賜る」を使う場合もあります。

「ご査収」の対象となるのは、受け取る相手が確認する必要のあるものです。手紙やダイレクトメールなどに関しては「ご覧ください」「ご笑覧ください」などを使います。

「査収」の類義語に「検収」があります。ビジネスシーンでは、書類や金品の受け取りには「ご査収」を使い、品物の数や書類、ソフトウェアなどを点検して受け取る際には「ご検収」を使います。

「ご査収」の使い方が正しいかどうか、チェックポイントは3つです。

使用例1 「添付ファイルにて履歴書をお送りいたしますので、ご査収の程、よろしくお願いいたします」

これは典型的な「ご査収ください」の使用例です。

誤用例1(×)「当社ではこのたび新製品を発売することになりました。日頃ご愛顧いただいているお客様にカタログを送付いたしますので、ご査収よろしくお願いいたします」

2の「ご査収」の対象が「新製品のカタログ」であり、先方に取って確認する責任はありません。新製品のお知らせなど、相手が確認する責任のない文書の場合は「ご笑覧ください」「お納めください」などの表現を使います。

誤用例2(×)「ご注文くださいました商品をお送りいたします。ご査収のほどよろしくおねがいいたします」

2の「ご査収」するものが物品であるため「ご査収」ではなく「ご検収」が適切です。

誤用例3(×)「お送りいただいた見積書を査収いたしました」

今日では「査収」という言葉が「ご査収」という敬語表現以外で使われることはほとんどありません。自分が主語の場合は「拝受いたしました」「受領いたしました」という表現を使う方が適切です。

見積書や請求書とともに「ご査収ください」というメールが届いたら、どのように対応したらよいでしょうか。ここでは状況に応じていくつかの表現を挙げていきます。

「ご査収ください」というメールと共に、請求書などのすぐに対処が必要な文書が届いた際には、受け取ったこととあわせて、対処することを伝えます。

「ご査収ください」というメールと共に、検討が必要な文書が送付された場合、まずは受け取ったことと、検討後に改めて返事をすることを伝えます。

日本で働く外国出身の方も増え、メールで「ご査収ください」と言いたい場面もあることと思います。英語でもさまざまな表現がありますが、シンプルに”Please review it.”を使うことが多いようです。直訳すると「ご確認ください」という意味になります。

文例:

Thank you very much for your interest in our products.

(弊社製品にご興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます)

We have attached the price quote you requested. Please review it.

(ご依頼いただいた見積書を添付ファイルにてお送りいたしましたので、ご査収ください)