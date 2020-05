NHK出版は5月14日、『意外と言えない まいにち使う ふつうの英語 きほんの英語』(税込990円)を発売する。本書は日常を23の場面に分け、身の回りの一つひとつを英語に置き換えた毎日使う「ふつう」の英語フレーズを解説する。

著者の田中茂範氏はNHK「新感覚☆キーワードで英会話」、「新感覚☆わかる使える英文法」の講師を務め、「文章解説」→「必須フレーズチェック」の2ステップ構成により、表現がしっかり頭に定着するという。

以下に本書の一部を紹介する。

何気なく使うこんなフレーズを身につけることが英会話力アップのカギとして

このTシャツで色違いのものはありますか?

→Do you have this T-shirt in a different color?

彼のツイートに「いいね」をしました。

→I "liked" his tweet.



知って得するポイント解説

・眉が濃いの「濃い」はthick。同じ「濃い」でも「濃いコーヒー」と言うときの「濃い」はstrong。

・美容室で「イメージを変えたいんです」と言うときの「イメージ」は、imageではなくlook。

・「試着していいですか?」は、Can I try this on?。onを取ってCan I try this?と言うと「ちょっと食べてみていい?」という意味になってしまう。