2020年10月発売予定「HORROR美少女 ペニーワイズ (2017)」(13,200円/税込)

コトブキヤが展開する「HORROR美少女」シリーズより映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』のペニーワイズが美少女フィギュアとなって登場。2020年10月発売予定で価格は13,200 円(税込)。

同社が展開する「HORROR美少女」シリーズより再生産される今回のフィギュアは、1/7スケールのサイズ感。シリーズおなじみ山下しゅんや氏によるデザインを藤本圭紀氏の手で立体化した。

コスチューム随所に見られるフリルは、造形の違いだけでなくクリアパーツを使用することで、ボリュームと軽やかさを兼ね備えているとのこと。

IT (2017) and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)