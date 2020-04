新型コロナの猛威は緊急事態宣言が出されても終息の兆しが見えない。連日報道で名前を目にする新型コロナだが、玉石混淆の情報が氾濫して、まさにイマイチよくわからない。得体のしれない存在と思えば、より恐ろしさも増してしまう……。

そんな中、信頼性の高い情報だけで構築された上に、とってもコミカルでわかりやすい新型コロナ図解がツイッターランドに登場した。描いたのは、ぬまがさワタリ氏(@numagasa)。可愛らしくも面白いタッチのイラストで生き物図鑑を幾つも発表している絵師である。

「新型コロナ図解」が凄まじくわかりやすい

4月9日時点での情報を元に作られた「新型コロナ図解」は、どれもこれもわかりやすい上に、ウィル・スミスやゴッホやタッチなどダジャレネタを取り入れたコミカルな出来で読みやすい。ソースもこだわりがあり、信頼性の高いネタが厳選されている。

「新型コロナ図解」の参考資料は、日経サイエンス 2020年5月号 「特集:新型コロナウイルス」、Newton 2020年5月号 「緊急特集 新型コロナウイルス」、YouTube動画「コロナウイルスとは何か & あなたは何をすべきか」、YouTube動画「Coronavirus is not the flu. It's worse.」、ナショナルジオグラフィック「【図解】知っておきたい新型コロナの基礎知識まとめ」、BBCニュース「家にいることで人の命を助けられる 新型コロナウイルスで外出制限」、note「新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会」、WEBサイト「山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信」、厚生労働省「国民の皆さまへ (新型コロナウイルス感染症)」が挙げられている。

専門誌やユーチューブ動画だけにとどまらず、有志達による情報発信や海外の報道、政府の発表もキャッチ。なかなかの情報量で、これを整理するのは時間も手間もかかったことだろう。

しかし、実際どのようなモチベーションで、かつ、どんな意図で新型コロナ図解を発表したのか。ぬまがさ氏をモトタキ記者が深堀りする。

作者が「新型コロナ図解」に込めた想いとは?

◯「新型コロナ図解」を描こうと思ったきっかけは?

ぬまがさ氏:

間違いなく歴史に名を残すであろう新型コロナウイルスについて、それはもう様々な情報が飛び交っています。中には怪しげなものも多く、惑わされる人も多いのでは、と思いました。なので、ある程度はっきりした証拠のある『確かな情報』を簡潔にまとめたイラストを作れば役立つかなと思ったのがきっかけです。

普段から生物ジャンルの図解を描いて本を出したりしているので、(やるべきかもしれない)、と。あと、これほど人間社会を混乱に陥れる『ウイルス』という存在に科学的な興味もあり、改めて自分の中で整理する意味合いもありました。

◯「新型コロナ図解」の制作において特に気をつけた部分はどこでしょう?

ぬまがさ氏: 新型コロナウイルスについて、専門家の書いた書籍や論文など、信頼できる情報を当たろうとしました。しかし、すぐに手に入るものが現状あまりなかったので、一般向けの科学雑誌や情報の確実性が高そうなWEBサイトやニュースサイトなどを主に参考にしました。

少し難解な部分もあったのですが、自分なりに噛み砕いて整理していき、ウイルスや感染症の知識がない人や子どもにも、なるべくわかりやすく伝わるように工夫しました。増殖メカニズムのイラストに、それが出ていると思います。

◯「新型コロナ図解」へのツイッター上の指摘で、特に他の人にも伝えたい情報はありますか?

ぬまがさ氏:

図解3枚目の「軽い症状」ですね。これはあくまで、重症化した肺炎や呼吸困難に比べれば、比較的軽症という意味だと理解して欲しいです。もちろん、軽症でも実際にはとても苦しい……という報告も多いそうなので、やはり甘く見るのは禁物だな、とも。

また、事後ではありますが海外でウイルス学を研究されている専門家の方がイラストを見てくださり、お褒めの言葉をいただいて少しホッとしました。とはいえ情報は日々更新されるので、引き続きお気づきの点があればご指摘を願いたいです。

◯「新型コロナ図解」はネタも面白く印象的ですが、どうやって考えるのでしょうか?**

ぬまがさ氏:

新型コロナはテーマがテーマなので、いつものように笑いの要素を入れるか迷いました。ですが、深刻な内容だからこそあまり構えずに読んでもらいたかったので、思いついたまま小ネタをぶっ込んでみました。

今のところ意外と好評で、怒られてなくて良かったです。ゴッホとタッチも、しょうもないですが、覚えやすくて良いんじゃないでしょうか……。

◯「新型コロナ図解」に更に足したい要素はありますか?

ぬまがさ氏:

新型コロナウイルスの発生起源の話で「コウモリが諸悪の根源じゃん」的なコメントもあったのですが、動物好きとしては「コウモリが悪いんじゃないやい! 」と反論したくなります。

コウモリをはじめ、動物たちだって好きで人間なんかに近づいてるんじゃないし、環境破壊や密猟によって一線を超えたのは人間の方、という考え方だってあるわけです。その辺りの人間・動物・ウイルスの複雑な三竦みについて、またどこかで描きたいですね。

◯「新型コロナ図解」の読者へのメッセージをお願いします!

ぬまがさ氏:

『感染症の世界史』を読んでもわかるように、人類はものすごく恐ろしい疫病に何度も襲われながらも滅びず何とかやっているので、今回もしっかり科学に耳を傾ければ乗り切れると思います。

個人的にはウイルスは、恐ろしいと同時にかなり興味深い存在なので、引き続き学んでいくつもりです。せっかくですし皆さんも一緒に学びましょう、自粛ムードで出かけるところもないでしょうし……。

「恐れるだけでなく学ぶことが重要」に激しく同意したい。未知であればあるほど、人類は恐怖に囚われて最悪の行動をとってしまいがち。自身の命や周囲の安全のためにも、正しい情報をじっくりと精査していくべき時期が今なのだろう。

ぬまがさ氏は、情報更新した「新型コロナ図解」を鋭意製作中だという。ツイッター上の氏の活動から目が離せない。