スマートフォン用ゲーム『ドールズフロントライン』より、「UMP45」が2.5頭身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年8月に発売されることが決定した。価格は5,364円(税抜)。

「ねんどろいど UMP45」は、404小隊隊長「UMP45」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは「笑顔」「戦闘顔」「怒り顔」の3種が用意されている。

また、オプションパーツとして「発煙手榴弾」のほか、サブマシンガン「UMP45」も付属。さらに、「GOODSMILE ONLINE SHOP」にて「ねんどろいど UMP45」を購入すると「特製丸台座」がプレゼントされる。

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd.